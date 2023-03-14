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Песков заявил, что Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям

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Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям, несмотря на беспрецедентное давление на Белград. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы знаем, что сербы — наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию — дружественную позицию по отношению к нашей стране», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что Москва высоко ценит ту позицию, которую Сербия до сих пор занимала.

Ранее министр хозяйства Раде Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

Позднее движение социалистов директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина высказалось за отставку Басты.

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