Песков заявил, что Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям
- РИА Новости
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«Мы знаем, что сербы — наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию — дружественную позицию по отношению к нашей стране», — сказал он на брифинге.
Песков добавил, что Москва высоко ценит ту позицию, которую Сербия до сих пор занимала.
Ранее министр хозяйства Раде Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.
Позднее движение социалистов директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина высказалось за отставку Басты.