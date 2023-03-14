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Сербское «Движение социалистов» потребовало отставки Басты из-за антироссийской позиции

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«Движение социалистов» директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина выступило за отставку министра хозяйства страны Раде Басты, выступившего за присоединение к санкциям против России.

«Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии», — говорится в сообщении движения.

Отмечается, что министр намерен подорвать дружеские, экономические и братские отношения с Россией и её народом.

Ранее Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

По его словам, Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России, а на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.

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