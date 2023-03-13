Захарова: введение Сербией санкций против России не ослабит давление США, а усилит его
- РИА Новости
Захарова назвала подобную позицию сербского министра странной, поскольку оказывает давление на Сербию Вашингтон, а Баста предлагает ввести санкции против Москвы.
Она назвала очевидным фактом, что «с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится».
Ранее Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.
Как отметил Баста, Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России, а на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.