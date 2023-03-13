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Захарова: введение Сербией санкций против России не ослабит давление США, а усилит его

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв сербского министра экономики Раде Басты присоединиться к антироссийским санкциям, выразила уверенность, что введение Сербией санкций не ослабит давление на страну со стороны США, а лишь усилит его.
Захарова: введение Сербией санкций против России не ослабит давление США, а усилит его
  • РИА Новости

Захарова назвала подобную позицию сербского министра странной, поскольку оказывает давление на Сербию Вашингтон, а Баста предлагает ввести санкции против Москвы.

Она назвала очевидным фактом, что «с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится».

Ранее Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

Как отметил Баста, Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России, а на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.

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