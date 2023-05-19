Вучич заявил, что не позволит никому диктовать Сербии решения о введении санкций

Сербия никому не позволит навязывать решения о санкциях и внешней политике, заявил президент Александр Вучич.

«Я не позволю им сделать Косово независимым. Они не будут вести внешнюю политику Сербии и решать за меня, кому мы будем или не будем вводить санкции. Народ Сербии будет принимать решение. Они не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет. Народ будет решать», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, население поддерживает военный нейтралитет государства и решение охранять Сербию без участия сторонних сил.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России.

Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.

6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.