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Вучич заявил, что не позволит никому диктовать Сербии решения о введении санкций

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Сербия никому не позволит навязывать решения о санкциях и внешней политике, заявил президент Александр Вучич.
Вучич заявил, что не позволит никому диктовать Сербии решения о введении санкций
  • РИА Новости

«Я не позволю им сделать Косово независимым. Они не будут вести внешнюю политику Сербии и решать за меня, кому мы будем или не будем вводить санкции. Народ Сербии будет принимать решение. Они не будут решать, вступать [нам] в НАТО или нет. Народ будет решать», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, население поддерживает военный нейтралитет государства и решение охранять Сербию без участия сторонних сил.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России.

Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.

6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

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