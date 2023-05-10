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В Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России

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Депутаты Европарламента призвали ЕС пересмотреть размер финпомощи Сербии из-за пророссийской позиции государства.
В Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размер дотаций Сербии из-за поддержки России
  • РИА Новости

«Депутаты Европарламента хотят, чтобы Евросоюз пересмотрел размеры финансовой помощи Сербии, если в ней продолжится поддержка антидемократической политики», — приводит сообщение РИА Новости.

Парламентарии также призвали ЕК проконтролировать соответствие расходов Евросоюза со стратегическими целями объединения.

Европарламент также назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.

6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

По словам Вучича, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

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