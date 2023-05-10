Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Европарламент назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС

Короткая ссылка
Диалог о членстве Сербии в ЕС продолжится только при условии, что Белград присоединится к антироссийским санкциям, заявили в Европарламенте.
Европарламент назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС
  • РИА Новости

«Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьётся значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — говорится в официальном заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что ожидают от Сербии соблюдения европейского внешнеполитического курса, особенно по теме Украины.

Ранее сербский лидер Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что каждый представитель коллективного Запада при встрече с руководством Сербии сразу требует ввести санкции в отношении России.

6 апреля он заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

По словам Вучича, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

Президент Сербии также отметил, что представители стран Запада призывают страну вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить