Европарламент назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС

Диалог о членстве Сербии в ЕС продолжится только при условии, что Белград присоединится к антироссийским санкциям, заявили в Европарламенте.

«Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьётся значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — говорится в официальном заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что ожидают от Сербии соблюдения европейского внешнеполитического курса, особенно по теме Украины.

Ранее сербский лидер Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что каждый представитель коллективного Запада при встрече с руководством Сербии сразу требует ввести санкции в отношении России.

6 апреля он заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

По словам Вучича, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

Президент Сербии также отметил, что представители стран Запада призывают страну вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.