Боррель заявил, что тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с путём евроинтеграции
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«Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путём этой страны», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД.
Боррель подчеркнул необходимость выполнения требований о нормализации отношений Сербии с частично признанной Республикой Косово.
Ранее Европарламент назвал антироссийские санкции одним из условий членства Сербии в ЕС.
6 апреля сербский лидер Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.