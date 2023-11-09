«Это будет самоубийством»: эксперты — о возможных переговорах по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Еврокомиссия призвала Евросовет запустить переговоры с Украиной по вступлению в Европейский союз. Предложение содержится в новом отчёте, посвящённом политике расширения ЕС. При этом ЕК выдвинула ряд условий, связанных с продолжением реформ. Как полагают эксперты, Брюссель по-прежнему не даёт конкретных обещаний Киеву. По словам политологов, любое расширение обернётся для Евросоюза катастрофическими политическими и экономическими последствиями.

Европейская комиссия порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной по вступлению в Европейский союз. Данное предложение содержится в Отчёте о политике расширения ЕС, который опубликован на сайте ЕК.

«Комиссия рекомендует Совету начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Кроме того, Комиссия рекомендует Совету утвердить рамки переговоров», — говорится в документе.

В отчёте подчёркивается, что Киеву необходимо принять закон об увеличении предельной штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), расширить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и усилить борьбу с олигархами.

При этом в Еврокомиссии похвалили Киев за успехи в обеспечении защиты нацменьшинств, реформировании судебной системы, противодействии коррупции и отмыванию денег. Как заявила в начале ноября во время визита в Киев председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, Украина преодолела 90% пути к получению членства в Евросоюзе.

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В Киеве назвали «правильным шагом» рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной. В своём видеообращении Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вступить в Евросоюз и готова принять необходимые решения для этого. По словам Зеленского, Киев ожидает, что решение о запуске переговоров Евросовет примет уже в декабре.

«Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты», — сказал Зеленский.

Наряду с Украиной авторы Отчёта о политике расширения ЕС посоветовали Евросовету запустить переговоры с Молдавией, которая, как утверждается, добилась большого прогресса в борьбе с коррупцией, реформировании судебных органов и системы госуправления.

Вместе с тем ЕК выдвинула Кишинёву ряд условий, схожих с теми, которые адресованы Киеву. Они тоже касаются реформы судебной ветви власти, противодействия коррупции и борьбы с олигархами.

ЕК обязалась следить за ходом реформ на Украине и в Молдавии и представить доклад с оценками результатов к марту 2024 года.

Премьер Молдавии Дорин Речан сдержанно отреагировал на документ Еврокомиссии. По словам главы правительства, рекомендацию о начале переговоров не следует воспринимать как «конечное достижение».

Митинг в Кишинёве в поддержку евроинтеграции

Gettyimages.ru

© Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

«Нам нужно продолжать работать с ещё большей интенсивностью, пока мы не станем полноправными членами Европейского союза», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства Молдавии.

Также документ ЕК затрагивает ситуацию с евроинтеграцией Грузии. Авторы рекомендуют Совету ЕС предоставить республике статус страны-кандидата с соблюдением ряда условий. В частности, Тбилиси должен «бороться с дезинформацией и иностранными манипулированием информацией и вмешательством, направленными против ЕС и его ценностей», а также «повышать соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС».

Комментируя предложение Еврокомиссии, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна заслужила статус кандидата. Как выразился глава правительства, с его получением Грузия «окажется в другой реальности».

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«Сегодня мы увидели отчёт, который однозначно и чётко является позитивным… Нашей окончательной целью, безусловно, является полная интеграция нашей страны в ЕС», — сказал Гарибашвили.

Однако премьер Грузии отметил, что процесс евроинтеграции займёт ещё многие годы и потребует консолидации власти и народа.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение Еврокомиссии, уже заявил, что не считает своевременными дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

В России допускают вероятность очередного расширения Евросоюза, но предупреждают о негативных последствиях. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о том, что новые члены ЕС перейдут на «прямое кормление» европейских стран.

«Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

RT обсудил с экспертами новые рекомендации Еврокомиссии и реалистичность сценария скорого вступления Украины и других стран в Евросоюз.

— Чем, на ваш взгляд, продиктована благожелательная позиция Еврокомиссии по поводу перспектив евроинтеграции Украины, Молдавии и Грузии?

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко:

— Причина благосклонности Брюсселя объясняется тем, что ситуация с украинским кризисом зашла в тупик как на поле боя, так и в политическом отношении. Чтобы не замораживать ситуацию, Запад стремится к новым шагам, которые отдалят урегулирование конфликта и заодно обострят и так непростые отношения Молдавии и Грузии с Россией.

Владимир Зеленский и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

globallookpress.com

© Presidential Office of Ukraine

Поэтому США и отдельные представители евробюрократии, включая фон дер Ляйен, явно торопятся с тем, чтобы втянуть эти страны в ЕС. Если говорить про Украину, то, на мой взгляд, Запад опасается дестабилизации киевского режима. К тому же сейчас на повестке дня вопрос парламентских и президентских выборов 2024 года. Запад стремится плотнее контролировать Зеленского, его окружение и тех, кто может прийти им на смену.

Примерно такая же ситуация с Молдавией, где на прошлой неделе состоялись местные выборы. Напомню, что, несмотря на давление властей, партия «Действие и солидарность» (PAS), на которую опирается режим президента Майи Санду, по сути, проиграла выборы. Настроения людей меняются, и отнюдь не в сторону симпатий к ЕС. В перспективе это может привести к ослаблению власти Санду.

Грузию поманили статусом кандидата, видимо, чтобы подбодрить местных прозападных политиков. Сам статус ни к чему не обязывает, но открывает путь к форсированному вступлению в ЕС, если, конечно, такое решение будет принято.

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Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский:

— Подобные отчёты и заявления делаются, чтобы создать видимость процесса поэтапного сближения с ЕС и наличия так называемой европейской перспективы. Это имиджевая история: Евросоюз пытается сохранить репутацию организации, которая проводит активную внешнюю политику и расширяет взаимодействие с соседями.

Касательно Украины мы наблюдаем очередную декларацию о намерениях. ЕС не берёт на себя никаких обязательств, ничего не обещает. Он кормит украинцев и другие народы надеждой и даёт прозападным элитам этих стран лишний повод для разговоров о евроинтеграции и тех благах, которые она якобы сулит.

Наряду с этим Брюссель решает другую задачу — создаёт картину того, что Украина, Молдавия и Грузия входят в альянс, противостоящий России.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин:

— За надеждами, которые исходят от Брюсселя, просматривается скорее желание подсластить Украине пилюлю. Сейчас Киев глубоко переживает провал так называемого контрнаступления. Это открыто признал главком ВСУ Залужный в статье для The Economist.

Проевропейский митинг на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

Запад, судя по всему, будет вынужден отказать Украине в значительной военной поддержке. Сейчас он посылает сигналы о том, что есть другая сладкая конфета.

Сами выводы, что Украина, Молдавия и Грузия приблизились к европейской перспективе, очень эфемерны. Им постоянно дают домашние задания, которые якобы соответствуют стандартам в сфере госуправления и прав человека. Но в реальности евроинтеграция требует гармонизации законодательства, стирания торговых, таможенных и иных барьеров. Еврокомиссия закрывает на это глаза, но я сомневаюсь, что это будут делать другие структуры ЕС и страны-члены.

— Насколько реалистичен сценарий скорого вступления Украины в Евросоюз и какие последствия этого шага ожидают ЕС?

Владимир Оленченко:

— Ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не соответствуют критериям кандидатов и членов. 90% пути для Украины, о котором заявила фон дер Ляйен, — это полная ерунда. Тем не менее Украину могут принять в ЕС исключительно из политических и антироссийских соображений.

Однако далеко не все члены ЕС будут согласны с попыткой Брюсселя втянуть Украину. Одна из этих стран — Польша. Варшава является главным получателем всевозможной помощи и субсидий внутри ЕС. Вступление Украины будет невыгодным Польше хотя бы по той причине, что значительную часть расходов Брюсселя придётся отдавать Украине, которая и так выживает только за счёт ассигнований и кредитов Запада.

По моему глубокому убеждению, любое расширение ЕС — это ещё один шаг на пути к деградации и окончательному распаду. Если Брюссель согласится на включение Украины и других стран, то система управления и экономика организации станут хромать буквально на обе ноги.

Дело в том, что современный Евросоюз даже не «переварил» последствия расширения 2000-х годов, когда в ЕС вошли Прибалтика, Польша, Венгрия, Румыния и Болгария. С тех пор члены Евросоюза делятся на две категории: доноры и нахлебники, то есть получатели финансовой помощи от западных стран. Очевидно, что Украина, Молдавия и Грузия тоже войдут в лагерь нахлебников. Также нельзя забывать, что в ЕС стучатся Западные Балканы, в которые тоже придётся вливать много денег.

Складывается впечатление, что по крайне мере нынешнее руководство Еврокомиссии не интересуют последствия нового расширения. Евросоюзу оно совершенно невыгодно. Зато явным бенефициаром станут Соединённые Штаты, которые фактически переложат содержание Украины на плечи европейских налогоплательщиков.

Украинские беженцы

Gettyimages.ru

Олег Неменский:

— Никаких шансов на полноценное принятие Украины в ЕС нет. Дело не только в том, что она не соответствует критериям европейского сообщества. Против будут восточноевропейские страны, с которыми у Киева весьма натянутые отношения. Это Венгрия, Польша и, возможно, Словакия.

Для Будапешта критически важен вопрос соблюдения прав этнических венгров в Закарпатье. Причём киевский режим саботирует все обеспокоенности Будапешта.

Польша в отношениях с Украиной во главу угла ставит вопрос исторического покаяния за зверства бандеровцев. Совсем недавно замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что без эксгумации тел жертв Волынской резни Украина может и не мечтать о вступлении в Евросоюз. Трудно представить, что режим Зеленского, восхваляющий пособников Гитлера, пойдёт на уступки Варшаве.

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Если мы всё-таки представим, что ЕС в обозримом будущем примет Украину в свой состав, это будет самоубийством. Я думаю, что в Европе это хорошо понимают, но публично такие мысли не озвучивают.

Вадим Козюлин:

— Трудно не обратить внимание на то, что евроинтеграция может занимать целые десятилетия и статус-кандидата может совершенно ничего не означать, как это, например, произошло с Турцией (остаётся кандидатом с 1999 года. — RT).

Условия, которые выдвигает ЕС, болезненны, разрушают суверенитет и вредят промышленности претендентов.

Мотивация Украины вполне понятна. Киев рассчитывает получать как можно больше финансовой и военной помощи. Но вряд ли кто-то в ЕС горит желанием полностью подсаживать Украину на обеспечение европейских налогоплательщиков.