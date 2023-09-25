Без бюджета и председателя: почему на Западе заговорили о кризисе в ОБСЕ

ОБСЕ переживает крупнейший кризис в своей истории, заявил в интервью Financial Times кандидат на пост председателя этой организации, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он рассказал, что ОБСЕ, в частности, не может выбрать новое руководство. В свою очередь, нынешний председатель организации Буяр Османи обвинил в этой ситуации Москву, которая вместе с Минском блокирует избрание Цахкны. Между тем в МИД РФ отмечают, что кандидатура Цахкны является неприемлемой, потому что Эстония проводит враждебную России политику и не является независимым государством. По словам аналитиков, ОБСЕ в последние годы превратилась в политический инструмент Запада, что во многом и стало причиной нынешнего кризиса на Украине.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает крупнейший кризис в своей истории, заявил в интервью Financial Times кандидат на пост председателя этой организации глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Нет никаких сомнений в том, что ОБСЕ переживает крупнейший в её истории кризис, — сказал Цахкна. — Мы не можем согласовать бюджет в течение нескольких лет, мы не достигли соглашения относительно высшего руководства ОБСЕ, мы не выбрали действующего председателя на 2024 или 2026 год».

О проблемах в организации заявил и её нынешний председатель — глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. По словам Османи, главным вызовом для ОБСЕ сейчас является проблема с избранием председателя на 2024 год. На эту должность претендует Цахкна, однако Россия и Белоруссия блокируют его кандидатуру.

Главы МИД Эстонии м Северной Македонии Маргус Цахкна и Буяр Османи

AP

«Самая большая трудность — это политическое лидерство, потому что организация... не может функционировать без председателя», — сказал Османи.

Он добавил, что в этой ситуации мог бы предложить и дальше занимать свою должность «в качестве крайней меры». Правда, это тоже потребует одобрения РФ, напоминает Financial Times.

В проблемах организации Османи обвинил РФ, отметив, что российский «подход по принципу игры с нулевой суммой» якобы «парализовал организацию». При этом он пообещал не позволить «организации развалиться» и заявил, что для возможности достижения консенсуса ещё не исчерпаны.

«Думаю, у нас есть ещё несколько недель на то, чтобы найти консенсус, а затем, по прошествии этого крайнего срока, нам придётся начать принимать решения», — резюмировал Османи.

«Не допустить дальнейшего хаоса»

Стоит отметить, что в своём материале Financial Times преподнесла отказ РФ одобрить кандидатуру Цахкны как сознательную попытку нарушить работу ОБСЕ. При этом издание не изложило точку зрения российской стороны на этот вопрос.

Между тем решение России наложить вето на избрание председателем представителя Эстонии ещё в июне объяснил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. По его словам, Цахкна не подходит для работы на этом посту в столь сложный период, потому что Эстония «не только не самостоятельное, но ещё и глубоко враждебное России государство».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

РИА Новости

© Артем Кулекин

«Мы с белорусскими коллегами и многими другими исходим из логики, что руководить в этот сложный период должен не тот, кто хочет, а тот, кто может. Эстония же сама по себе — и вынужден об этом прямо сказать — ничтожна с точки зрения европейской политики... Нам достаточно было польского ужасного опыта, который, по сути, открыл ящик Пандоры для разрушения основ ОБСЕ», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

В случае избрания Цахкны Эстония «сохранит агрессивную повестку как против России, так и в организации в целом», пояснил Лукашевич. «Поэтому необходимо найти компромисс и выбрать другого кандидата, который сможет проводить более или менее сбалансированную линию в этой сложной ситуации», — добавил дипломат.

Лукашевич также подчеркнул, что Москва не злоупотребляет правилом консенсуса, а использует его, «чтобы не допустить дальнейшего хаоса в этой организации».

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«Что будет дальше, трудно себе представить. Ещё никогда ОБСЕ не работала без председательства. Но это большая ответственность, и не каждая страна сейчас способна взять её на себя», — заключил представитель РФ.

Опрошенные RT эксперты также склоняются к тому, что в случае избрания на пост председателя Маргус Цахкна не сможет обеспечить непредвзятую работу ОБСЕ.

«Эстония продвигает своего кандидата на пост председателя с единственной целью — превратить ОБСЕ в трибуну для критики России. Собственно, Эстония этим и так занимается в информационном пространстве и использует для этого все политические ресурсы, которые у неё имеются. Было бы странно, если бы наша страна одобрила кандидатуру человека, который настроен против неё», — сказал в разговоре с RT кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

О неприемлемости кандидатуры Цахкны заявил и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Причина отказа РФ одобрить его кандидатуру, вероятно, объясняется поведением Эстонии в отношении России, начиная от её позиции по Украине и заканчивая отношением Таллина к нашим соотечественникам в Эстонии и памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне», — пояснил политолог в разговоре с RT.

«Организация полностью оказалась на стороне Запада»

О кризисе в ОБСЕ Россия говорит уже давно. Ещё в конце 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад превратил эту организацию в инструмент пропаганды, а председательство Польши свело результаты её работы к нулю. По словам главы российского МИД, изначально организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но в последнее время она пребывает в «глубочайшем кризисе».

Напомним, во время председательства Польши в 2022 году российской делегации и главе МИД России Сергею Лаврову было отказано в визе для участия в министерской встрече ОБСЕ в городе Лодзь. Москва назвала тогда это решение «беспрецедентным и провокационным». Ситуация чуть было не повторилась в феврале 2023 года, когда представители 20 стран — членов ОБСЕ пытались препятствовать приезду российских депутатов на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

В итоге 3 апреля 2023 года Госдума РФ приняла решение о приостановке выплаты взносов РФ в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, это связано с тем, что Россия сталкивается с попытками помешать работе её делегации.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — сказал спикер Госдумы.

Стоит отметить, что у России и раньше были претензии к работе этой структуры. С 2014 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ работала в Донбассе, однако у Москвы и представителей ДНР и ЛНР нередко возникали вопросы к её объективности. В частности, в феврале 2022 года Сергей Лавров отмечал, что члены СММ пытаются «сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность Вооружённых сил Украины».

В апреле 2021 года аналогичную оценку работе СММ года давал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, «отчёты (ОБСЕ. — RT) стали неинформативными, неясными для понимания простого жителя. Сейчас всё сводится к сухим формулировкам, которые можно трактовать как угодно».

Миссия ОБСЕ в Донбассе

AP

© Alexei Alexandrov)

Ещё через год, в апреле 2022-го, Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту шпионажа в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ, которые передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения.

«ОБСЕ стала выполнять чисто пропагандистские функции в интересах Запада. Кроме того, она использовалась западными спецслужбами для их работы на Украине», — говорит в беседе с RT Владимир Винокуров.

В свою очередь, Павел Фельдман отметил, что эскалация конфликта на Украине в 2022 году стала реальностью во многом из-за провальной работы ОБСЕ.

«События 2022 года произошли из-за того, что с 2014-го ОБСЕ палец о палец не ударила, чтобы защитить жителей Донбасса. Вместо того чтобы заниматься урегулированием противоречий и недопущением их перерастания в открытые конфликты, они пытались извлечь из ситуации какие-то политические дивиденды, поливали грязью Россию и обвиняли её во всём. В итоге на фоне попустительства ОБСЕ преступлениям Украины Россия была вынуждена сама встать на защиту жителей Донбасса», — подчеркнул эксперт.

Существование под вопросом

Как считает Владимир Винокуров, ОБСЕ на сегодняшний день не может выполнять функции независимого арбитра и быть площадкой для диалога. «Эта организация полностью оказалась на стороне Запада, что мешает её объективности при решении вопросов безопасности», — считает эксперт.

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По мнению аналитиков, не исключено, что нынешний кризис ОБСЕ может и не пережить.

«Есть такая фраза: «То, что мертво, умереть не может». Она походит к ОБСЕ. Де-факто организации уже нет. Есть бюджет, есть сотрудники центрального офиса, есть наблюдатели, есть весьма потрёпанный бренд, но вот самой организации как политического субъекта давно уже нет», — считает Павел Фельдман.

В свою очередь, Владимир Винокуров подчёркивает, что без участия России дальнейшее существование и функционирование ОБСЕ маловероятно.

«Возможность сохранения ОБСЕ своего статуса без полноценного участия России находится под большим вопросом, равно как и построение архитектуры безопасности в Европе без учёта национальных интересов РФ», — заключил аналитик.