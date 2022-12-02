Россия на СМИД ОБСЕ заявила демарш из-за недопуска Лаврова в Польшу
- РИА Новости
Об этом сказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас безусловно поддержали наши союзники», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием решение Польши не допустить участия Лаврова во встрече СМИД ОБСЕ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно.