Захарова назвала безумием решение Польши не допустить участия Лаврова во встрече СМИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием решение Польши не допустить участия министра иностранных дел Сергея Лаврова во встрече СМИД ОБСЕ.

«Это проявление очередного абсурда на грани безумия. То есть та структура, которая вырабатывалась как площадка, как формат обсуждения проблем, по которым стороны занимают диаметрально противоположные, не совпадающие позиции, блокируются председательством из-за несовпадения позиций», — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Ранее в МИД России заявили, что решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках.