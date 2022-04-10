С целью корректировки ударов: ОБСЕ могла передавать ВСУ данные о расположении сил ДНР

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RT
Источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Ранее об этом заявлял и официальный представитель ведомства Эдуард Басурин — 1 марта он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы и предположил, что именно пособничество ВСУ стало причиной, по которой миссия покинула зону ведения военной операции.
С целью корректировки ударов: ОБСЕ могла передавать ВСУ данные о расположении сил ДНР
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

Сотрудники ОБСЕ могли передавать Вооружённым силам Украины данные о расположении сил Народной милиции ДНР, сообщают источники RT в силовых структурах. Такой вывод был сделан после обнаружения на территории посёлка Бердянское и ещё нескольких населённых пунктов технических устройств, указывающих на взаимодействие ОБСЕ с украинскими военными с целью корректировки ударов ВСУ.

«9 марта на базе автомобильного прицепа (грз OSCE285MU) обнаружено устройство с видеокамерой высокого разрешения, предназначенной для видеофиксации нарушения режима прекращения огня на ЛБС (линии боевого соприкосновения) сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ. <…> При осмотре места размещения прицепа также обнаружены две карты памяти стандарта Micro SD и карта местности.

В ходе анализа информации, хранящейся на картах памяти, обнаружен видеофайл, указывающий на корректировку оператором ударов артиллерии вооружённых формирований Украины с позиций ВСУ по н. п. Саханка и Безыменное Донецкой области. В частности, 22 февраля в период с 15:00 до 16:00 по позициям Народной милиции ДНР было произведено до 20 выстрелов из артиллерийских орудий калибра не менее 120 мм», — говорится в документе силового ведомства, оказавшемся в распоряжении RT.

19 марта были сделаны новые находки: на бывших позициях нацбатальона «Айдар» (запрещён в РФ) в станице Зачатовка обнаружили ноутбук Lenovo, на который было установлено специализированное ПО. Источники RT в силовых структурах уточнили: «В ходе изучения выявлено, что на ПЭВМ [ноутбук Lenovo] установлено специальное программное обеспечение — автоматизированная подсистема сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке «Вираж-планшет», а также чат для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями TeamSpeak 3 (подключавшийся к закрытому серверу с IP-адресом 172.33.217.211).

Дополнительно установлено, что с указанного ноутбука осуществлялось подключение к программному обеспечению для управления IP-видеокамерами «IVMS 5200» (Hikvision). Кроме того, с указанного ноутбука осуществлялось подключение к АСУ «Днiпро» (закрытый локальный сегмент сети)».

    Источники RT утверждают, что анализ добытой информации, проводившийся в том числе с привлечением специалистов Народной милиции ДНР, указывает на возможную причастность находившейся на территории ДНР мониторинговой миссии ОБСЕ к нарушениям мандата Европейской парламентской организации.

    Исходя из всех упомянутых находок, в силовых структурах заключили, что международная организация могла участвовать в «создании условий для передачи данных объективного контроля с технических устройств, размещённых на линии боевого соприкосновения, для корректировки артиллерийского огня ВСУ до начала специальной операции ВС РФ».

    1 марта официальный представитель  Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уже обвинял ОБСЕ в передаче данных, в том числе координат военных объектов, украинской армии.

    «Мы всё время говорили, что миссия ОБСЕ — это та организация, которая должна содействовать миру. Вот сейчас к нам в руки попали очень интересные документы оперативно-тактической группы «Восток», в которых указаны координаты, как они называли, военных целей. Это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ», — сообщил Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    В то же время военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT усомнился в возможной причастности ОБСЕ к взаимодействию с ВСУ с целью разглашения мест дислокации сил Народной милиции ДНР.

    «В данном случае я не думаю, что это связано именно с ОБСЕ. В принципе такое возможно, да, но это же не новость, что на Украине есть беспилотники, которые наблюдают, откуда ведётся огонь, где сосредоточены основные подразделения; есть спутниковые съёмки; есть станции звуковой разведки, оптической, радиотехнической разведки, самые разные способы разведки. Но сваливать [передачу разведданных ВСУ] на ОБСЕ я бы не стал», — сказал собеседник RT.

    В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков допускает причастность международной организации к передаче данных о расположении объектов и сил ЛДНР и РФ украинской армии.

    При этом, по его словам, утверждать, что ОБСЕ могла делать это злонамеренно, нельзя без убедительных тому доказательств. 

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    «Я думаю, что там не было именно полноценного участия ОБСЕ, просто их использовали в качестве некоего прикрытия, потому что по территории Донбасса работала спутниковая группировка разведки США. А ОБСЕ являлась как бы маркером: где машина находилась, кто стрелял, кто не стрелял. И тем самым подсвечивала некоторые цели. Например, они фиксировали военную технику Украины, они фиксировали военную технику Луганской и Донецкой республик. И таким образом получалась такая фиксация, которая, так скажем, калибровала космическую разведку США. Был ли это злой умысел, работала ли ОБСЕ со странами НАТО и США напрямую — это вопрос, который требует доказательств. Но косвенным образом она могла с ними сотрудничать», — заключил специалист.

    В ОБСЕ на запрос RT с просьбой разъяснить ситуацию не ответили. 

    Между тем, 8 апреля глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о задержании правоохранителями республики одного из сотрудников ОБСЕ. По её словам, есть основания полагать, что ряд сотрудников миссии занимались противоправными действиями.

    9 апреля деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики была признана властями ДНР неправомерной. Сотрудники СММ должны покинуть территорию республики до 30 апреля.

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