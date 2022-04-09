«Нежелание Киева остановить геноцид русских»: посол России в США назвал причину спецоперации на Украине
- РИА Новости
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09 апреля 2022
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.
По его словам, организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма являются бывшими крымчанами, которые ранее имели на полуострове бизнес.
«Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — заявил он.
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина была переполнена западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие.
«Страны — члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», — сказал он.
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нежелание киевского режима прекратить геноцид русских привело к специальной военной операции России на Украине.
По его словам, поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие и могут привести США и РФ на путь конфронтации.
При этом дипломат добавил, что Россия делает всё, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.
«Мы делаем всё, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», — сказал он.
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