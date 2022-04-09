«Нежелание Киева остановить геноцид русских»: посол России в США назвал причину спецоперации на Украине

Нежелание Киева прекратить геноцид русских привело к началу спецоперации России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения на Украине.

РИА Новости