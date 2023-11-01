Насущный вопрос: почему Париж хочет создать в ЕС независимый антикоррупционный орган

Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в Евросоюзе, в полномочия которого входила бы проверка доходов официальных лиц и выявление конфликта интересов. Об этом сообщила французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун. По её словам, за эту инициативу выступает не только она, но и президент Франции Эммануэль Макрон. И теперь они добиваются того, чтобы этот план одобрили и другие страны ЕС. Как подчеркнула Бун, «после шока», вызванного рядом коррупционных скандалов в ЕС, необходимо восстановить уверенность граждан в институтах объединения. По мнению экспертов, многочисленные случаи коррупционных скандалов говорят о том, что вопрос о создании органа, который боролся бы с этой проблемой, явно назрел. Однако аналитики полагают, что, предлагая формирование такой структуры, французские власти преследуют свои личные интересы.

Франция предложила создать независимый орган для борьбы с коррупцией в Евросоюзе, в полномочия которого входила бы проверка доходов официальных лиц и выявление конфликта интересов. Об этом сообщила французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун.

«После шока, вызванного рядом коррупционных скандалов, необходимо восстановить уверенность граждан в институтах (ЕС. — RT)», — заявила она газете Politico.

По словам Бун, за эту инициативу выступает не только она, но и президент Франции Эммануэль Макрон. И теперь оба добиваются, чтобы этот план одобрили и другие страны ЕС.

Как напоминает издание, после ряда коррупционных скандалов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать комитет по этике, чтобы продемонстрировать свою приверженность антикоррупционным мерам. Но для Бун и тех, кто критиковал инициативу главы ЕК, этого недостаточно.

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«Предложение комиссии — это начало. Но я думаю, что мы можем и должны задать гораздо более высокую планку, — сказала Бун. — Для предотвращения новых скандалов нам необходим независимый орган с реальными средствами контроля».

Он стал бы подобием существующего во Франции Высшего органа по прозрачности общественной жизни, который проверяет банковские счета, активы и доходы государственных служащих во избежание конфликта интересов и, если должностные лица «не соответствуют требованиям прозрачности, имеет право передавать дела прокурорам», уточняет Politico.

Доверие граждан к институтам «пошатнулось», после того как Евросоюз «пережил череду скандалов», напоминают журналисты Politico.

«Несколько членов (Европейской. — RT) комиссии были в спонсируемых поездках, один высокопоставленный чиновник принимал бесплатные рейсы от Qatar Airways, когда его команда вела с Дохой переговоры по авиационному соглашению, другой высокопоставленный чиновник не задекларировал свою собственность на люксовый отель на Бали», — напомнила газета о коррупционных случаях, о которых она сообщала ранее в этом году.

Кроме того, в Politico упомянули о нашумевшем «катарском коррупционном скандале», потрясшем Европейский парламент в декабре 2022 года.

«Осушить болото в Брюсселе»

Напомним, «катарский коррупционный скандал» в ЕП связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Тогда власти Бельгии, где располагается штаб-квартира ЕС, провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции. По данным СМИ, речь идёт о вице-президенте Европейского парламента Еве Кайли, бывшем депутате ЕП Пьере-Антонио Панцери, а также о советнике ЕП в области прав человека Франческо Джорджи.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в ЕС.

«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», — приводит его слова РИА Новости.

Орбан также отметил, что в ЕС гадают, какие ещё брюссельские политики могут быть связаны с коррупцией.

Полиция в Брюсселе

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© Dursun Aydemir / Anadolu

В том же месяце, в декабре 2022 года, в Европарламенте захотели расследовать деятельность мужа Урсулы фон дер Ляйен, сообщают СМИ. Семь депутатов в открытом письме, адресованном европейскому комиссару, ответственному за прозрачность, попросили ЕС изучить коммерческую деятельность Хайко фон дер Ляйен, который подвергался критике за непрозрачное управление контрактами на вакцины, которые были подписаны с Pfizer. Как пишут медиа, факт получения компанией мужа главы ЕК денег от этой структуры, управляемой его женой, превращает данное дело «в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС». Отмечается, что, столкнувшись с давлением со стороны средств массовой информации, Хайко фон дер Ляйен подал в отставку, но его компания продолжает получать деньги от Еврокомиссии.

В январе 2023 года ЕП начал «срочную процедуру» лишения двух депутатов неприкосновенности из-за обвинений в коррупции «по запросу бельгийских судебных органов». Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Позднее, в апреле, полиция в Бельгии провела обыски в штаб-квартире крупнейшей партии ЕС — Европейской народной партии. Как пишет EURACTIV, эти следственные мероприятия связаны с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 году. По имеющимся данным, полиция конфисковала компьютеры из штаб-квартиры.

Осенью другой скандал разразился вокруг эстонского премьер-министра Каи Каллас и её супруга. По данным СМИ, Каллас обеспечила заём на сумму €350 тыс. фирме своего мужа Novaria Consult, которая, в свою очередь, владела 25% капитала логистической компании Stark Logistics, продолжающей перевозки грузов в Россию. Президент Эстонии Алар Карис призвал Каллас уйти в отставку, назвав ситуацию «серьёзным кризисом» и «моральной проблемой».

Однако премьер отказалась покидать свой пост, впрочем, выразив сожаление из-за возникшей ситуации.

«Несколько мотивов»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии RT, эти коррупционные скандалы в ЕС свидетельствуют о том, что вопрос о создании органа, который бы боролся с этой проблемой, явно назрел. Однако эксперт считает, что, предлагая формирование такой структуры, французские власти преследуют в первую очередь свои «личные интересы».

«Тут может быть несколько мотивов. Дело в том, что Макрон претендует на роль негласного лидера в ЕС, ранее он выдвигал множество предложений по реформированию Евросоюза, которое предполагало ослабление роли Еврокомиссии и усиление роли отдельных стран. Ещё одна возможная причина — это трудности Парижа во взаимоотношениях с нынешним составом ЕК и её главой Урсулой фон дер Ляйен. По всей видимости, французские власти ищут варианты, как создать орган, который мог бы быть противовесом Еврокомиссии», — считает Оленченко.

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В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что, предлагая создание нового антикоррупционного органа, Макрон, по сути, ставит под сомнение компетентность главы ЕК.

«Но то, что предлагает Макрон, в любом случае представляется более эффективным механизмом, чем комитет этики главы Еврокомиссии. Комиссия по этике — это больше похоже на шутку, чем на действенную структуру, которая могла бы бороться с коррупцией», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Что касается самой Бун, её комментарии относительно создания антикоррупционного органа прозвучали в тот момент, когда она пытается укрепить свой имидж перед выборами в Европарламент 2024 года, констатирует Шаповалов. По его словам, Бун ведёт сейчас политическую кампанию, направленную на то, чтобы «возглавить список Макрона на выборах».

«Заявления Бун о создании антикоррупционного органа направлены прежде всего на то, чтобы продвинуть свою кандидатуру и как заручиться поддержкой Макрона, так и обратить внимание на себя со стороны французского электората», — рассказал Шаповалов.

При этом вне зависимости от мотивации французского руководства эффективность нового антикоррупционного органа в случае его создания будет зависеть от целого ряда причин, сказал Оленченко.

«Пока мы услышали только концепцию новой структуры, но уже сейчас возникает множество вопросов: как будет работать этот механизм, станет ли он действительно независимым, кто будет назначаться на руководящие посты, в чём будет заключаться его отчётность и — самое главное — кто будет его контролировать», — заметил Оленченко.

Здание Еврокомиссии

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© Michele Spatari / NurPhoto

В свою очередь, Шаповалов констатировал, что брюссельская бюрократия действительно нуждается в независимом антикоррупционном аппарате, однако выразил сомнение относительно того, что это возможно в нынешних условиях в ЕС.

«Брюссельское руководство отличается полнотой власти, поскольку фактически это надгосударственная структура, которая контролирует огромные средства. При этом само оно практически никому не отчитывается и не подчиняется. Разумеется, это порождает чудовищную коррупцию», — заключил аналитик.