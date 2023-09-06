«Моральная проблема»: президент Эстонии призвал премьера страны уйти с поста из-за контактов бизнеса её мужа с Россией

Эстонский премьер-министр Кая Каллас должна была подать в отставку в самом начале скандала, связанного с её мужем, у бизнеса которого есть контакты с Россией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, назвав ситуацию «серьёзным кризисом» и «моральной проблемой». По данным СМИ, Каллас предоставила заём в размере €350 тыс. фирме Novaria Consult, через которую её мужу принадлежала 25-процентная доля участия в логистической компании Stark Logistics, продолжающей перевозки грузов в Россию. На прошлой неделе Каллас выразила сожаление в связи с возникшей ситуацией, но заявила, что не намерена уходить в отставку. Впрочем, аналитики считают, что этот скандал может стоить карьеры действующему премьеру, которая ранее призывала к полному разрыву отношений с РФ.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас должна была подать в отставку в самом начале скандала, связанного с её мужем, бизнес которого имеет контакты с Россией.

«Я предпочёл бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьёзному кризису. Это сберегло бы её саму, её близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает миру Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьёзность моральной проблемы», — цитирует эстонского президента портал ERR.

По словам Кариса, скандал вокруг Каллас — «достойный сожаления случай».

«Я не хочу ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был главой правительства, то, скорее всего, отреагировал бы быстрее и принял бы чёткое решение», — отметил он, добавив, что проблема бы не ушла, но и не обострилась бы до уровня, когда президенту приходится обсуждать данную тему в ходе встреч с зарубежными коллегами.

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Карис порекомендовал эстонскому премьеру приехать в Кадриорг, в резиденцию президента Эстонии, и «поговорить об этом вопросе».

Позднее Каллас посетила внеочередное заседание спецкомиссии рийгикогу (эстонский парламент) по борьбе с коррупцией, где её, помимо прочего, спросили, когда именно она выдала кредит компании своего мужа Арво Халлика, и попросили ознакомиться с кредитным договором.

По данным СМИ, речь идёт о том, что Каллас предоставила заём в размере €350 тыс. фирме Novaria Consult, «через которую Халлику принадлежала 25-процентная доля участия в логистической компании Stark Logistics», продолжающей перевозки грузов в Россию.

Каллас не смогла ответить на вопрос спецкомиссии, но пообещала предоставить кредитный договор и вскоре сделала это.

«Политики EKREIKE (общее название для EKRE, Isamaa и Центристской партии. — RT) могут быть удивлены моим шагом... Что бы я им ни ответила, они, подобно старой граммофонной пластинке, будут повторять, что мои ответы не удовлетворяют их, — приводит слова Каллас ERR. — Потому что на данный момент охота на ведьм — единственная цель игры оппозиционных политиков».

Ранее лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил в эфире Vikerraadio, что Каллас больше нельзя быть премьер-министром.

«Неделю назад Кая Каллас должна была сказать, что повела себя неправильно и не может продолжать занимать эту должность… И чем дольше она цепляется за него (своё кресло. — RT), тем дороже ей в итоге обойдётся как собственная репутация, так и репутация Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов и в итоге также функционирование эстонской демократии. Поэтому чем скорее закончится этот ужас, который мы теперь называем скандалом с российскими деньгами Каи Каллас или скандалом с российским бизнесом, тем лучше для всей Эстонии», — цитирует его ERR.

По словам Хельме, эстонский премьер говорит о том, что Эстонии не следует вести бизнес с Россией, а сама является «участницей этого бизнеса через свои инвестиции».

Заседание эстонского парламента

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© Erik Peinar / Parliament of Estonia / Xinhua

Детали скандала

Напомним, в августе портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Вместе с этим в материале упоминается заявление Каллас о том, что с РФ «не должны вестись никакие деловые отношения».

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«Я продолжаю придерживаться мнения, что любой бизнес с Россией должен быть прекращён до тех пор, пока продолжается российская агрессия на Украине. И, насколько я знаю, мой муж это и сделал через месяц после начала войны (спецоперации РФ на Украине. — RT), — заявила Каллас.

При этом она подтвердила, сославшись на слова своего мужа, что на данный момент услуга предоставляется «только одной эстонской компании и этот проект также находится в последней стадии».

Отвечая на вопрос журналистов, Каллас уточнила, что не задавала никаких вопросов, когда давала кредит в размере €350 тыс. компании своего мужа.

«Я доверяю своему мужу. Если он просит кредит, то я даю этот кредит, если у меня есть возможность его дать. Точно так же, как банки не несут ответственности за бизнес, на который даётся кредит, так и я не несу ответственности», — приводит её слова ERR.

Впрочем, вся эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе — оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.

На прошлой неделе эстонский премьер заявила, что сожалеет о ситуации с бизнес-делами её мужа, связанными с РФ, но не намерена покидать свой пост.

«Никаких иллюзий быть не должно»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, сейчас президент Эстонии Карис пытается спасти свою репутацию в ситуации, когда премьер Каллас, «так рьяно» выступающая за антироссийский курс, оказалась причастна к бизнес-делам своего мужа, связанным с Россией.

«Карис хочет снизить для себя негативные риски, которые вызвал скандал вокруг премьера и её супруга. Несмотря на попытки Каллас оправдаться, уверен, что представители оппозиции постараются раскрутить этот скандал ещё сильнее. Нельзя исключать, что, когда они покопаются в деталях бизнеса мужа Каллас, там найдётся ещё много интересного, что могло бы сильнее скомпрометировать эту семью в глазах эстонских политиков, озабоченных поддержанием градуса русофобии», — заявил Семибратов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

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© Keystone Press Agency

По его словам, сама Каллас долгое время культивировала антироссийский курс, в том числе призывая к полному разрыву отношений с Россией и её изоляции.

«Русофобия давно стала государствообразующей идеей для балтийских стран, причём ещё задолго до начала СВО на Украине. Поэтому понятно, что любой скандал, когда один из ведущих политиков страны связан бизнес-делами, касающимися России, будет иметь очень серьёзные политические последствия. И сейчас этот скандал действительно может стоить карьеры действующему главе правительства Эстонии», — считает Семибратов.

Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Рекеда. При этом он полагает, что заявления президента Эстонии о желательной отставке Каллас «не сыграют в этой истории ключевую роль».

«В политической системе Эстонии фигура президента носит довольно номинальный характер, он выполняет в основном представительские функции. Его слова носят скорее рекомендательный характер для реальных управленцев Эстонии, в том числе и для премьер-министра Каллас, которая фактически возглавляет государство в парламентской республике», — пояснил Рекеда в комментарии RT.

Он также заметил, что, выстраивая внешнюю политику на противостояние с Россией, правящий класс в Эстонии, тесно связанный с бизнесом, «часто зарабатывал на российском транзите».

«Эти связи не прекращались, несмотря даже на самые острые и агрессивные заявления в отношении России. Прибалтийский бизнес всегда старался зарабатывать на соседстве с РФ», — отметил Рекеда.

По данным аналитиков американского Института международных финансов (IIF), несмотря на антироссийскую риторику, страны Балтии, включая Эстонию, в начале 2023 года увеличили экспорт в Россию в обход санкций: поставки полностью вернулись на досанкционный уровень.

«Страны Балтии — очаг прямого и непрямого экспорта в Россию через Центральную Азию. Они заявляют, что не могут снизить его объёмы ввиду географической близости и всех вытекающих из этого торговых связей», — заявил главный экономист IIF Робин Брукс, назвав это «безобразием».

Деловой район Таллина

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Со своей стороны Сергей Рекеда отметил, что бизнес в Прибалтике довольно сильно сращён с политической элитой.

«Здесь никаких иллюзий быть не должно: семья премьер-министра Эстонии вполне могла зарабатывать на связях своего бизнеса с Россией под прикрытием различных схем, на которые делалась ставка как на своеобразную защиту реноме премьер-министра. Каллас до сих пор пытается представить для населения ситуацию в более выгодном и нейтральном свете», — сказал он.

Учитывая такую тактику премьер-министра, уже сейчас ясно, что Каллас не захочет уходить в отставку, спрогнозировал Рекеда.