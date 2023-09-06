«Моральная проблема»: президент Эстонии призвал премьера страны уйти с поста из-за контактов бизнеса её мужа с Россией
- Премьер Эстонии Кая Каллас
- AP
- © Olivier Douliery
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас должна была подать в отставку в самом начале скандала, связанного с её мужем, бизнес которого имеет контакты с Россией.
«Я предпочёл бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьёзному кризису. Это сберегло бы её саму, её близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает миру Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьёзность моральной проблемы», — цитирует эстонского президента портал ERR.
По словам Кариса, скандал вокруг Каллас — «достойный сожаления случай».
«Я не хочу ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был главой правительства, то, скорее всего, отреагировал бы быстрее и принял бы чёткое решение», — отметил он, добавив, что проблема бы не ушла, но и не обострилась бы до уровня, когда президенту приходится обсуждать данную тему в ходе встреч с зарубежными коллегами.
Карис порекомендовал эстонскому премьеру приехать в Кадриорг, в резиденцию президента Эстонии, и «поговорить об этом вопросе».
Позднее Каллас посетила внеочередное заседание спецкомиссии рийгикогу (эстонский парламент) по борьбе с коррупцией, где её, помимо прочего, спросили, когда именно она выдала кредит компании своего мужа Арво Халлика, и попросили ознакомиться с кредитным договором.
По данным СМИ, речь идёт о том, что Каллас предоставила заём в размере €350 тыс. фирме Novaria Consult, «через которую Халлику принадлежала 25-процентная доля участия в логистической компании Stark Logistics», продолжающей перевозки грузов в Россию.
Каллас не смогла ответить на вопрос спецкомиссии, но пообещала предоставить кредитный договор и вскоре сделала это.
«Политики EKREIKE (общее название для EKRE, Isamaa и Центристской партии. — RT) могут быть удивлены моим шагом... Что бы я им ни ответила, они, подобно старой граммофонной пластинке, будут повторять, что мои ответы не удовлетворяют их, — приводит слова Каллас ERR. — Потому что на данный момент охота на ведьм — единственная цель игры оппозиционных политиков».
Ранее лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил в эфире Vikerraadio, что Каллас больше нельзя быть премьер-министром.
«Неделю назад Кая Каллас должна была сказать, что повела себя неправильно и не может продолжать занимать эту должность… И чем дольше она цепляется за него (своё кресло. — RT), тем дороже ей в итоге обойдётся как собственная репутация, так и репутация Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов и в итоге также функционирование эстонской демократии. Поэтому чем скорее закончится этот ужас, который мы теперь называем скандалом с российскими деньгами Каи Каллас или скандалом с российским бизнесом, тем лучше для всей Эстонии», — цитирует его ERR.
По словам Хельме, эстонский премьер говорит о том, что Эстонии не следует вести бизнес с Россией, а сама является «участницей этого бизнеса через свои инвестиции».
- Заседание эстонского парламента
- globallookpress.com
- © Erik Peinar / Parliament of Estonia / Xinhua
Детали скандала
Напомним, в августе портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Вместе с этим в материале упоминается заявление Каллас о том, что с РФ «не должны вестись никакие деловые отношения».
«Я продолжаю придерживаться мнения, что любой бизнес с Россией должен быть прекращён до тех пор, пока продолжается российская агрессия на Украине. И, насколько я знаю, мой муж это и сделал через месяц после начала войны (спецоперации РФ на Украине. — RT), — заявила Каллас.
При этом она подтвердила, сославшись на слова своего мужа, что на данный момент услуга предоставляется «только одной эстонской компании и этот проект также находится в последней стадии».
Отвечая на вопрос журналистов, Каллас уточнила, что не задавала никаких вопросов, когда давала кредит в размере €350 тыс. компании своего мужа.
«Я доверяю своему мужу. Если он просит кредит, то я даю этот кредит, если у меня есть возможность его дать. Точно так же, как банки не несут ответственности за бизнес, на который даётся кредит, так и я не несу ответственности», — приводит её слова ERR.
Впрочем, вся эта информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе — оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.
На прошлой неделе эстонский премьер заявила, что сожалеет о ситуации с бизнес-делами её мужа, связанными с РФ, но не намерена покидать свой пост.
«Никаких иллюзий быть не должно»
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, сейчас президент Эстонии Карис пытается спасти свою репутацию в ситуации, когда премьер Каллас, «так рьяно» выступающая за антироссийский курс, оказалась причастна к бизнес-делам своего мужа, связанным с Россией.
«Карис хочет снизить для себя негативные риски, которые вызвал скандал вокруг премьера и её супруга. Несмотря на попытки Каллас оправдаться, уверен, что представители оппозиции постараются раскрутить этот скандал ещё сильнее. Нельзя исключать, что, когда они покопаются в деталях бизнеса мужа Каллас, там найдётся ещё много интересного, что могло бы сильнее скомпрометировать эту семью в глазах эстонских политиков, озабоченных поддержанием градуса русофобии», — заявил Семибратов.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
- globallookpress.com
- © Keystone Press Agency
По его словам, сама Каллас долгое время культивировала антироссийский курс, в том числе призывая к полному разрыву отношений с Россией и её изоляции.
«Русофобия давно стала государствообразующей идеей для балтийских стран, причём ещё задолго до начала СВО на Украине. Поэтому понятно, что любой скандал, когда один из ведущих политиков страны связан бизнес-делами, касающимися России, будет иметь очень серьёзные политические последствия. И сейчас этот скандал действительно может стоить карьеры действующему главе правительства Эстонии», — считает Семибратов.
Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Рекеда. При этом он полагает, что заявления президента Эстонии о желательной отставке Каллас «не сыграют в этой истории ключевую роль».
«В политической системе Эстонии фигура президента носит довольно номинальный характер, он выполняет в основном представительские функции. Его слова носят скорее рекомендательный характер для реальных управленцев Эстонии, в том числе и для премьер-министра Каллас, которая фактически возглавляет государство в парламентской республике», — пояснил Рекеда в комментарии RT.
Он также заметил, что, выстраивая внешнюю политику на противостояние с Россией, правящий класс в Эстонии, тесно связанный с бизнесом, «часто зарабатывал на российском транзите».
«Эти связи не прекращались, несмотря даже на самые острые и агрессивные заявления в отношении России. Прибалтийский бизнес всегда старался зарабатывать на соседстве с РФ», — отметил Рекеда.
По данным аналитиков американского Института международных финансов (IIF), несмотря на антироссийскую риторику, страны Балтии, включая Эстонию, в начале 2023 года увеличили экспорт в Россию в обход санкций: поставки полностью вернулись на досанкционный уровень.
«Страны Балтии — очаг прямого и непрямого экспорта в Россию через Центральную Азию. Они заявляют, что не могут снизить его объёмы ввиду географической близости и всех вытекающих из этого торговых связей», — заявил главный экономист IIF Робин Брукс, назвав это «безобразием».
- Деловой район Таллина
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Со своей стороны Сергей Рекеда отметил, что бизнес в Прибалтике довольно сильно сращён с политической элитой.
«Здесь никаких иллюзий быть не должно: семья премьер-министра Эстонии вполне могла зарабатывать на связях своего бизнеса с Россией под прикрытием различных схем, на которые делалась ставка как на своеобразную защиту реноме премьер-министра. Каллас до сих пор пытается представить для населения ситуацию в более выгодном и нейтральном свете», — сказал он.
Учитывая такую тактику премьер-министра, уже сейчас ясно, что Каллас не захочет уходить в отставку, спрогнозировал Рекеда.
«Эта схема с бизнесом, имеющим отношение к России, работала годами. И сейчас Каллас будет надеяться, что, когда уляжется информационный шум, компания мужа сможет работать дальше. Но что касается самой фигуры премьера, учитывая, что был задействован российский фактор, то под давлением парламентской оппозиции её могут вынудить уйти в отставку», — заключил Рекеда.