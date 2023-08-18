«Дискриминационные меры»: в ООН выразили опасения из-за прекращения обучения на русском языке в Эстонии

Ликвидация обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву, заявили в ООН. Как отметили во всемирной организации, переход исключительно на эстонский язык «крайне ограничивает» образование на языках нацменьшинств. Ранее закон о переходе на эстоноязычную систему обучения был принят парламентом страны: его фактическая реализация начнётся в 2024/2025 учебном году с детских садов, а также в первых и четвёртых школьных классах. По мнению экспертов, проводя политику по запрету русского языка в системе образования, а также в других сферах, эстонские власти «проявляют себя как фашистский режим». При этом реакцию ООН на такие дискриминационные меры, которые готовились уже достаточно давно, аналитики считают «запоздалой».

Прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву, говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Упраздняя обучение на языках меньшинств в школах и дошкольных учреждениях, новый закон крайне ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — приводятся в пресс-релизе слова спецдокладчиков всемирной организации.

Как отметили эксперты ООН, речь идёт о переходе на эстоноязычное образование, закон о котором был принят парламентом страны 12 декабря 2022 года. Как отметили во всемирной организации, он вводит «ограничительные и потенциально дискриминационные меры», затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования.

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«Законодательные поправки, похоже, крайне ограничивают обучение на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения», — констатируют спецдокладчики.

Стоит отметить, что после одобрения эстонским парламентом этих дискриминационных мер Министерство образования и науки Эстонии опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что обучение в ряде учебных заведений страны должно вестись только на эстонском языке. В частности, в основной школе и гимназии, дошкольных детских учреждениях, частных и профессиональных учебных заведениях. Кроме того, в заявлении приводятся слова главы министерства Тыниса Лукаса, который откровенно заявил, что переход на эстоноязычное обучение направлено в первую очередь на то, чтобы противостоять «интересам России».

«Я рад, что различные стороны пришли к общему пониманию того, что переход на эстоноязычное обучение должен быть осуществлён быстро. Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык — это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодёжи… Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит, и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России», — заявил Лукас.

«Тяжело и мучительно»

Напомним, согласно законодательным актам, принятым эстонским парламентом, переход на эстонский язык обучения начнётся с детских садов и с первых и четвёртых школьных классов в 2024/2025 учебном году. Предполагается и ряд других изменений, в частности они коснутся обучения в старших классах.

«Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах — не позднее 2031/2032 года. В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году», — говорится в пресс-релизе Министерства образования и науки.

Таллин

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В документе также отмечается, что языковой департамент ведомства будет вовлечён в надзор над учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования. При этом Минобрнауки намерено перевести школы, которые сейчас в муниципальном ведении, под свой контроль. Этот процесс уже начался, и в ведение Минобрнауки в сентябре 2021 года перешла Нарвская эстонская гимназия, а в начале учебного 2022 года — Кохтла-Ярвеская школа.

При этом в эстонских городах Нарва и Кохтла-Ярве, в которых преимущественно проживают русские, наблюдаются проблемы с подготовкой к реализации перехода на эстонский язык обучения.

Так, ещё в мае текущего года в Нарве, где проживают преимущественно русские, на встрече с представителями Минобрнауки Эстонии родители будущих учеников выразили свои опасения относительно перехода системы обучения на эстонский язык, сообщают местные СМИ. В частности, жителей беспокоит, как дети и родители будут справляться с домашними заданиями на эстонском, если сами взрослые его не знают, не придётся ли им из-за этого прибегать к помощи репетиторов и как в целом отслеживать успеваемость детей.

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«Нам придётся своим детям нанимать репетиторов чуть ли не с завтрашнего дня? Мой ребенок с яслей, в садике с языковым погружением, но по-эстонски ни слова не знает, а в следующем году ему в первый класс», — высказалась, «чуть не плача», одна из женщин во время собрания, пишут журналисты.

По словам родителей, дети в Нарве «эстонского языка не слышат нигде, кроме школы».

В свою очередь, по словам директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, в 2019—2022 годах около половины выпускников Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве продолжили обучение в Ида-Вирумааском центре профессионального образования, поскольку там можно было и дальше учиться на русском языке. Об этом он написал в своей статье для местной газеты «Северное побережье».

При этом эстонские власти, по сути, игнорируя все эти проблемы, заявляют, что обучение на эстонском языке якобы «будет способствовать развитию эстонской национальной идентичности, повысит социальную сплочённость и снизит как образовательную, так и социально-экономическую сегрегацию».

«Политика языкового геноцида»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, проводя политику по фактическому запрету русского языка в системе образования, а также в других сферах, эстонские власти «проявляют себя как фашистский режим». По его словам, русские при этой системе платят такие же налоги, как и эстонцы, но не имеют равных с ними прав.

«Это очень напоминает ситуацию в фашистской Германии, где до начала истребления евреев их сначала лишили всех правовых гарантий. При этом еврейский народ платил столько же налогов, сколько и немецкий, но с этого в итоге ничего не получал. Это и является классической характеристикой фашистского режима», — заявил Межевич в беседе с RT.

По его мнению, несмотря на заявление ООН, эстонские власти продолжат свою дискриминационную политику в отношении русскоязычных.

«Сведение системы образования к использованию исключительно эстонского языка обсуждалось больше десяти лет в Эстонии. В этом смысле сетования ООН, хоть и справедливые, выглядят сейчас уже, мягко говоря, запоздалыми», — считает Межевич.

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, во всемирной организации обозначили свою позицию только сейчас, тогда как процесс подготовки к языковой реформе в сфере эстонского образования длился «долгие годы».

Символика ООН

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«Русскоязычное население всячески ущемляют в правах уже давно, препятствуют использованию русского языка. Причём это характерно не только для Эстонии, но и для других прибалтийских государств с момента их возникновения. Такая политика, в том числе языкового геноцида, направлена на выдавливание некоренного населения, на превращение государства в моноэтническое образование. По сути дела, эту политику проводила гитлеровская Германия. Благо в Эстонии пока до газовых камер дело не дошло», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом Камкин уверен, что голос ООН не будет услышан эстонскими властями. По его словам, на общей волне русофобии и отмены всего русского в Прибалтике мнение экспертов всемирной организации — «уже малозаметный эпизод».

«Эстонские власти грубо нарушают права русскоязычного населения, причём вопиющим и циничным образом. И они наверняка продолжат это делать, несмотря на заявление, опубликованное ООН. В Эстонии нарушение прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного, считается уже обыденностью. Русофобия и отрицание всего русского давно стали частью неизменной политики государств Прибалтики. Снос монументов, преследование гражданских активистов, выступающих за права нацменьшинств, переписывание истории, героизация нацизма — всё это звенья одной цепи: кампании по ликвидации всего, что относится к русскому наследию», — заключил эксперт.