«Стыдно за власти республики»: как Латвия усиливает дискриминацию русскоязычного населения

Официальный сайт президента Латвии перестал поддерживать русский язык. Теперь страница доступна только на латышском и английском. В канцелярии главы республики такое решение мотивировали тем, что вопрос коммуникации госуправления на русском языке стал якобы «очень чувствительным» из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. При этом президент Латвии заявил о появлении в стране «нелояльных государству» русскоязычных жителей, которых, как он считает, нужно «изолировать от остального общества». Ранее в Риге объявили о разработке закона, ограничивающего использование русского языка на работе и в общественных местах. По мнению экспертов, это «откровенно нацистская политика», направленная на ущемление прав русскоговорящего населения Латвии.

Официальный сайт президента Латвии Эгилса Левитса перестал поддерживать русский язык. Теперь страница доступна только на латышском и английском. В канцелярии главы республики такое решение мотивировали тем, что вопрос коммуникации госуправления на русском языке стал якобы «очень чувствительным» в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, сообщают местные СМИ.

Накануне президент Латвии заявил в интервью Latvijas Radio о появлении в республике «нелояльных государству» русскоязычных жителей, которых, как он считает, нужно «изолировать от остального общества».

За день до этого он также призвал международное сообщество усилить давление на Россию. Такое заявление он сделал во время выступления на саммите «Крымской платформы», который в режиме онлайн проводил Киев.

«В этой борьбе мы вместе с Украиной. Латвия оказывает всю возможную помощь. Но нам всем следует делать больше. Военная, финансовая и гуманитарная поддержка имеет важнейшее значение. Однако мы также должны усилить международное давление на Россию», — заявил Левитс.

В свою очередь, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, выступая в эфире Latvijas Radio 4, назвал переход школ с русского языка на латышский плановым процессом. Он утверждает, что учителя выступают против такого перехода, и признал, что треть одноклассников его внука — дети из русских семей. При этом экс-президент выразил недоумение, что, когда родители приходят за ними в школу, они «вдруг переходят на русский».

Протест в Латвии

РИА Новости

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«Путь к росту этнической напряжённости»

Напомним, в Латвии с сентября 2023 года ученики первых, четвёртых и седьмых классов будут получать образование только на латышском языке. С 2024 года по такой же схеме будет вестись обучение во вторых, пятых и восьмых классах, а спустя год — в третьих, шестых и девятых.

При этом, по данным местных СМИ, в поправках к Закону об образовании, рассмотрение которых во втором чтении состоялось на прошлой неделе в латвийском сейме, предусмотрено право школьной администрации увольнять учителей, если их знание латышского языка не отвечает установленному ранее законом уровню. Сейчас педагог при такой ситуации может быть лишь оштрафован Центром государственного языка, но не лишён работы.

В свою очередь, министр юстиции Латвии Янис Борданс в интервью порталу Delfi 13 августа заявил, что латвийские власти разрабатывают закон, ограничивающий использование русского языка на работе и в общественных местах. Борданс допустил, что русский язык может быть также исключён из телефонных и банковских сообщений. По его словам, сейчас жители Латвии одновременно используют русский и латышский языки в повседневном общении, а также на рабочих местах и «этого не следует допускать», считает министр.

Стоит отметить, что Москва не раз обращала внимание на нарушение прав русскоговорящих в Латвии. Так, в мае МИД РФ опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой, в котором говорится, что Рига своими мерами против русского языка навязывает нелатышскому населению республики «политику разъединения и изоляции».

«Понятно, что для Латвии это прямой путь не к «сплочённости», а дальнейшему росту этнической напряжённости», — отметила Захарова.

Как говорится в июньском докладе МИД РФ «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», с конца февраля 2022 года вопросы применения русского языка в Латвии стали использоваться в целях провокаций, в частности для организации столкновений с русскоговорящими жителями Латвии.

«Так, во время митинга у здания генконсульства России был избит местный активист О. Макеев. Поводом послужило возникшее непонимание из-за применения латышского языка. По данному инциденту полиция открыла только административное расследование», — говорится в документе.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что, используя «разворачивающуюся русофобию», власти Латвии также решили окончательно «зачистить» сферу образования от использования русского языка.

«Пытаются создать нетерпимую атмосферу»

По словам руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимира Симиндея, исчезновение с официального сайта президента Латвии версии на русском языке следует расценивать как очередной шаг Риги по ущемлению прав русскоговорящего населения республики.

«Это русофобская мера, призванная создать как можно больше новых неприятностей для местных русских, унизить их, создать дискомфорт, каким-то образом ограничить их с помощью такого лингвистического инструментария», — отметил эксперт в беседе с RT.

А высказывание латвийского президента о необходимости изоляции «нелояльных государству» русскоязычных жителей «пропитано духом неонацизма», отметил Симиндей.

«Эти рассуждения о необходимости изолировать русских — прямое отражение государственной политики Латвии. Левитс позволяет себе уже откровенно неонацистские умозаключения», — считает аналитик.

По его мнению, Латвия продолжает погружаться в глубокую русофобию и предпринимать новые меры по «отмене» всего русского — и в первую очередь языка.

«Латвийские власти пытаются создать нетерпимую атмосферу в отношении использования русского языка в публичной сфере, запретить его применение на рабочих местах. Однако основные удары направлены на искоренение русского языка в системе образования. Одновременно Рига продолжает кощунственно уничтожать память о тех, кто принёс ей освобождение от немецко-фашистских захватчиков, в частности, разрушив мемориал воинам-освободителям Советской армии, пытается оказывать давление на международное сообщество по вопросу отмены турвиз для россиян и продолжает ущемлять права так называемых неграждан» — русских в Латвии без гражданства», — заявил эксперт.

Заседание латвийского сейма

AP

© The Parliament, Saeima, of the Republic of Latvia

При этом, по мнению Симиндея, чтобы хоть как-то оправдать свои действия, Рига использует «украинский кейс».

«Латвийское руководство считает, что под эгидой поддержки Украины можно протолкнуть откровенно антирусские неонацистские инициативы. Они считают, что зло, которое они делают под этим флагом, автоматически превращается в «добро». В Риге сейчас активно пользуются этой примитивной схемой», — отметил аналитик.

Схожего мнения придерживается и доцент МГУ Борис Межуев. По его словам, за счёт риторики об украинском конфликте Латвия хочет замаскировать свои действия, нарушающие права собственных жителей.

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«Рига без зазрения совести использует эту карту, чтобы ужесточить меры против русского языка и русскоязычного населения своей страны. На фоне русофобской истерии во всём мире латвийские власти почувствовали, что могут позволить себе ещё больше вседозволенности. Теперь им легче продвигать такого рода инициативы. Более того, они думают, что за своё рвение они получат бонусы от Запада. Рига, которая ужесточает борьбу с русскоязычными, надеется, что таким образом повысит свой статус в глазах западных стран», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом аналитики сходятся во мнении, что, учитывая такой политический контекст, ситуация вокруг притеснения русского нацменьшинства в Латвии будет со временем лишь усугубляться.

«Русский язык продолжат повсюду ограничивать, придумывая новые сферы, в которых можно было бы запретить на нём говорить. Русофобия будет приобретать всё более изощрённые формы, что отчасти мы наблюдаем уже сейчас, в том числе и в ситуации вокруг сайта президента Латвии. Стыдно за власти республики, которые таким образом проводят откровенно нацистскую политику. Ясно, что в Латвии русским будет жить всё сложнее», — сказал Межуев.

Владимир Симиндей тоже не сомневается, что латвийские власти продолжат расширять спектр сфер жизни населения, где на применение русского языка будет наложен строгий запрет. По его словам, такие инициативы продолжат реализовываться, но на практике будут сталкиваться с серьёзным сопротивлением, поскольку русский язык используют многие жители Латвии.

Рига

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«Они применяют его в быту, для многих этот язык родной, поэтому просто и быстро искоренить его не получится. Рига сейчас пользуется, как она считает, открывшимся окном возможностей по ограничению прав русскоговорящих. Однако тем самым власти создают себе задел на будущие неприятности, когда международная конъюнктура поменяется и они окажутся в крайне невыгодном положении», — заключил эксперт.