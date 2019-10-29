«Тревожная тенденция»: зачем Северная Европа финансирует русскоязычные СМИ в Прибалтике

Страны Северной Европы намерены продолжить финансирование русскоязычных СМИ Прибалтики для борьбы с «зависимостью» от медиаконтента из РФ. Об этом говорится на официальном сайте Северного совета. В организации подчеркнули, что цель подобных инициатив — способствовать активному участию русскоязычного населения в «социальном развитии государств Балтийского моря», а также «в политических дискуссиях и принятии политических решений», что, в свою очередь, отвечает интересам региона. При этом эксперты напоминают, что до недавнего времени Северная Европа не впадала в подобные «пропагандистские крайности».

Северный совет профинансирует борьбу с «зависимостью» от российского медиаконтента в странах Балтии, направив средства русскоязычным СМИ региона.

«Русскоязычные меньшинства стран Балтии всё больше зависят от медиаконтента из России. Учитывая социальную интеграцию языковых меньшинств, это является тревожной тенденцией», — говорится в заявлении организации.

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Решение о «целевом» финансировании было принято в рамках «медиапрограммы для СМИ стран Балтии». В результате Северный совет постановил «выделить немногим более 2 млн датских крон (около $300 тыс. — RT) на продолжение этой программы до конца 2021 года». При этом в организации уточняют, что средства выделяются на основании заявок и направляются на создание «высококачественной журналистской продукции» на русском языке в Эстонии, Латвии и Литве.

«Программа призвана помочь русскоязычному населению интегрироваться в местное общество и способствовать его активному участию в политических дискуссиях, дебатах и принятии политических решений», — говорится в сообщении совета.

Кроме того, как подчеркнула генеральный секретарь Совета министров Северных стран Паула Лехтомяки, поддержка инициатив, «которые способствуют участию русскоговорящих меньшинств в социальном развитии государств Балтийского моря» отвечает интересам северного региона.

Участники заседания Северного Совета в Копенгагене

globallookpress.com

© Xinhua

Напомним, Северный совет, учреждённый в 1952 году, — это региональная организация сотрудничества парламентариев стран Северной Европы (Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии).

Совет министров Северных стран проводит финансирование русскоязычных средств массовой информации в Балтии с 2015 года.

«Показать активные действия»

Запад неоднократно обвинял Москву и российские СМИ в «дезинформации», целью которой было население прибалтийских стран, при этом никаких доказательств вины РФ представлено не было.

К примеру, 13 октября британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал доклад, авторы которого призывают усовершенствовать западное законодательство, чтобы эффективнее бороться с кампаниями по дезинформации, которые якобы проводит Москва.

«Дезинформация во многом обусловлена неэффективностью охранительных мер, принимаемых доминирующими цифровыми компаниями. Нужно разработать новую нормативную базу при активном участии прежних исполнителей охранительных функций — журналистов и субъектов регулирования их деятельности», — говорится в документе.

В июле в докладе Европейского совета по международным отношениям Россию назвали «одним из основных источников гибридных угроз» для ЕС. Отмечается также, что ряд государств ведут себя активно в киберпространстве, задействуют работу спецслужб и крупные международные компании, собирающие конфиденциальную информацию, что представляет особую опасность для Евросоюза.

Флаги ЕС

globallookpress.com

© Winfried Rothermel

Весной в Польском институте международных дел при правительстве республики сообщили о необходимости следовать опыту Литвы в борьбе с «российской дезинформацией». Отмечается, что польская сторона якобы «становится жертвой российских дезинформационных кампаний». Однако, по данным организации, Москва якобы действует не только против Литвы и Польши, но и против других европейских стран, а также НАТО.

Между тем, эксперты считают, что, несмотря на громкие обвинения в адрес России, нынешнее решение Северного совета носит достаточно формальный характер.

«Этот шаг северным странам Европы нужен, чтобы показать свои активные действия в борьбе с мнимым негативным влиянием российского контента на жителей балтийских стран», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он объясняет такую активность возросшим давлением Вашингтона на страны Северной Европы.

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«До того, как США стали наращивать своё присутствие в Прибалтике, северные страны не особенно заботились темой противодействия «российской дезинформации». Чтобы объяснить, в том числе и своё военное присутствии в Литве, Латвии, Эстонии, Вашингтону нужны основания, а «российская угроза» тут подходит лучше всего. Так легче убедить балтийскую общественность в необходимости близкой кооперации с американской стороной», — подчеркнул аналитик.

Оленченко также считает, что о формальности решения северных стран говорит и сумма финансирования.

«Объём средств, которые выделяются русскоязычным СМИ в Балтии, не такой и большой. Этих денег вряд ли хватит даже на выплаты сотрудникам», — полагает эксперт.

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич напомнил, что Северный совет и Совет министров северных стран, которые структурно между собой связаны, изначально был настроен дружественно по отношению к России. По его словам, до 2008 года эти организации «старались не впадать в антироссийские пропагандистские крайности».

«Однако после начала мирового экономического кризиса ситуация стала ухудшаться, а после 2014 года и вовсе стала неприемлемой. Деятельность этих структур была ограничена на территории РФ из-за явных политически ангажированных антироссийских заявлений и мер», — констатировал Межевич в беседе с RT.

По его мнению, решение Северного совета могли лоббировать также Дания и Швеция, которые находятся в состоянии «серьёзного внутриполитического кризиса».

«Для того, чтобы объединить общество и выйти из этого кризиса, они решили найти внешнего врага в лице России. Сейчас и в других северных странах проявляется такая тенденция», — отметил эксперт.

«Агрессивная антироссийская политика»

Как отмечают аналитики, в то время как Северный совет пытается «защитить» Прибалтику от «влияния» российских СМИ, медиа стран-участниц организации сами выступают источниками дезинформации и непроверенных данных.

Так, в начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва шокирована «странной информационной активностью русофобской части», исходящей от средств массовой информации Норвегии. По её словам, СМИ этой страны были переполнены массированными антироссийскими вбросами, касавшимися «присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов, не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении этого государства», — сказала Захарова.

Она отметила, что в последнее время фейковая информация такого рода появляется всё чаще. По её мнению, такие случаи являются отходом от профессиональных норм журналистики и апофеозом беспринципности.

«Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика», — подчеркнула она, призвав коллег в норвежском МИД обратить на это внимание.

Напомним, речь идёт в том числе о статье норвежского интернет-издания AldriMer, в которой говорилось о «действиях российского спецназа на Шпицбергене». Посольство России в скандинавском государстве назвало эту информацию «грубой провокацией» и частью «ведущейся в Норвегии определёнными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что информацию, публикуемую СМИ северных стран Европы, «нельзя расценивать как эталонную».

«Часто такие материалы содержат большое количество погрешностей или вообще не совпадают с действительностью. При этом в части случаев речь идёт о чистого рода пропаганде или же о сфабрикованных новостях», — говорит Владимир Оленченко.

С его точки зрения, информация о «российском спецназе» в Норвегии появилась в местных газетах не случайно.

«Это сообщение всплыло накануне того, как норвежские власти проявили интерес к празднованию освобождения Норвегии Красной Армией. Эту инициативу поддержало правительство, другие госорганы, что могло не понравиться тем же США, которые славятся своими фейковыми новостями. Вашингтон мог таким образом попробовать подтолкнуть Осло к отдалению от России», — полагает аналитик.