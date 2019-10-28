Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ

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Северный совет, в который входят представители парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, заявил о намерении увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.
Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ
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«Русскоязычные меньшинства стран Балтии всё больше зависят от медиаконтента из России. Учитывая социальную интеграцию языковых меньшинств, это тревожная тенденция», — цитирует сообщение РИА Новости

В связи с этим в ходе заседания 28 октября обсуждалась поддержка балтийских СМИ. Члены совета приняли решение о выделении на эти цели чуть более 2 млн датских крон (около $300 тыс.) до конца 2021 года. 

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве шокированы информационной русофобской активностью в СМИ Норвегии. Таким образом она прокомментировала заявления о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

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