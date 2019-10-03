Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
  • РИА Новости

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части — не знаю: возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, — но мы увидели очевидный результат в СМИ этого государства», — сказала она.

По её словам, в норвежских СМИ недавно появились массированные антироссийские вбросы, которые касались якобы «присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии». 

Захарова назвала это апофеозом беспринципности и отходом от профессиональных норм журналистики.

«Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов, не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении этого государства», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что перечислять эти фейки не будет. По её словам, «всё это должно остаться на совести тех, кто их сочинял». 

«Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Это агрессивная информационная антироссийская политика», — заявила Захарова.

Она призвала коллег в МИД Норвегии это зафиксировать.

Ранее посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии.

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