Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии

Посольство России в Осло назвало провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer о российском спецназе на территории королевства. Сообщение размещено на странице дипломатического представительства в Facebook.

«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию», — говорится в сообщении.

В посольстве расценивают публикацию как «часть ведущейся в Норвегии определёнными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».

Дипломаты также не исключают, что вброс является «неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета.

Ранее AldriMer сообщило, что бойцы российского спецназа якобы были замечены на территории архипелага Шпицберген и в материковой части Норвегии.