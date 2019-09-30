Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии

Короткая ссылка
Посольство России в Осло назвало провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer о российском спецназе на территории королевства. Сообщение размещено на странице дипломатического представительства в Facebook.
Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии
  • © Global Look Press

«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию», — говорится в сообщении.

В посольстве расценивают публикацию как «часть ведущейся в Норвегии определёнными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».

Дипломаты также не исключают, что вброс является «неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета.

Ранее AldriMer сообщило, что бойцы российского спецназа якобы были замечены на территории архипелага Шпицберген и в материковой части Норвегии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить