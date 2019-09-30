Посольство России назвало провокацией статью о спецназе в Норвегии
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«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию», — говорится в сообщении.
В посольстве расценивают публикацию как «часть ведущейся в Норвегии определёнными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России».
Дипломаты также не исключают, что вброс является «неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета.
Ранее AldriMer сообщило, что бойцы российского спецназа якобы были замечены на территории архипелага Шпицберген и в материковой части Норвегии.