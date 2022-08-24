Президент Латвии призвал изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей
- Gettyimages.ru
По его словам, после начала спецоперации России на Украине «в латвийском обществе появились нелояльные государству русскоязычные жители».
«Наша задача — разобраться с ними и изолировать их от остального общества», — сказал Левитс.
24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.
Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявлял в беседе с RT, что в стране в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.