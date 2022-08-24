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Президент Латвии призвал изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей

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Президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги. Об этом сообщил объединённый новостной портал радио и телевидения lsm.lv.
Президент Латвии призвал изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей
  • Gettyimages.ru

По его словам, после начала спецоперации России на Украине «в латвийском обществе появились нелояльные государству русскоязычные жители».

«Наша задача — разобраться с ними и изолировать их от остального общества», — сказал Левитс.

24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.

Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявлял в беседе с RT, что в стране в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.

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