Шеф-редактор Sputnik Латвия рассказал о давлении на русскоговорящих жителей в республике

В Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности, рассказал RT шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов.

«Постоянное требование публичной лояльности, постоянной публичной критики России, — оно стало просто уже невыносимым, и очень тяжёлая атмосфера в Латвии для русскоязычного человека. Публичным людям... а это любой, кто в социальных сетях активен... Им даже не разрешается просто молчать. Ты должен осудить, только присягнуть в верности», — сказал Роженцов.

По его словам, это морально давит на людей.

Как ранее сообщило посольство России, оно окажет дипломатическую и правовую помощь гражданину Латвии, который пришёл с российским флагом к советскому памятнику в Риге.

О задержании молодого человека сообщила его мать. Она отметила, что к ней домой приехали с обыском силовики.