Посольство России окажет помощь задержанному у советского памятника в Риге латвийцу

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Посольство России окажет дипломатическую и правовую помощь гражданину Латвии, который пришёл с российским флагом к советскому памятнику в Риге.
Посольство России окажет помощь задержанному у советского памятника в Риге латвийцу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил посол России в Риге Михаил Ванин в эфире Первого канала.

«Александр... — это гражданин Латвии, он, кстати, учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование у нас... Будем оказывать возможную в этой ситуации правовую и дипломатическую помощь», — цитирует РИА Новости посла.

Он также добавил, что в связи с тем, что молодой человек является гражданином Латвии, возможности российского посольства существенно ограничены.

Как информирует телеканал «Звезда», о задержании Александра сообщила его мать. Она отметила, что к ней домой приехали с обыском силовики.

Ранее сообщалось о том, что парламент Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги.

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