«Предательство собственной истории»: как в Прибалтике уничтожают советское наследие

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Как отметили в ведомстве, действия по уничтожению мемориала направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и «решающей роли в победе над нацизмом». Осудили снос памятника и в Совфеде, подчеркнув, что, в отличие от латвийских властей, далеко не у всех в республике «атрофировалась историческая память». В Госдуме назвали действия Риги явными признаками неонацизма. Ранее в Эстонии демонтировали памятник танку Т-34. По мнению экспертов, в странах Прибалтики активизировались попытки стереть из истории российский след и свидетельства значимости советского наследия.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», — сообщают в СК.

Осудили действия Риги по сносу монумента и в Совете Федерации, и в Госдуме РФ.

Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии RT заявил, что, в отличие от латвийских властей, далеко не у всех в балтийской республике «атрофировалась историческая память».

«Ничего, кроме возмущения, действия латвийских властей вызывать не могут. В Риге забыли, кто принёс им свободу, независимость от фашизма в своё время. Историческую память надо хранить. Как только начинают сносить памятники — ждите беды. Это закон жизни, который, к сожалению, не всеми усвоен», — заявил Красин.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала «явными признаками неонацизма» действия латвийских властей по демонтажу памятника освободителям Риги.

«Это предательство Латвией собственной истории, попрание памяти тех, кто спас латышский народ от немецко-фашистских захватчиков. Такое преступное отношение к исторической справедливости будет дорого стоить Латвии, которая в русофобии старается переплюнуть даже своих заокеанских кураторов. Страны Прибалтики ведут войну с памятниками настолько рьяно, как будто бы с демонтажем каждого монумента можно уничтожить героическое прошлое. Но им это не удастся: война с исторической правдой выиграна не будет», — подчеркнула Бессараб в беседе с RT.

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23 августа в столице Латвии начался снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщают очевидцы в соцсетях и местные СМИ, работы по демонтажу начались утром: у подножия монумента появились строители и тракторы, начал работать экскаватор, который сносил ступени, части памятника сгружались в мусорный контейнер. Три скульптуры солдат, относящиеся к композиции монумента, уже снесли. Сообщается также, что территория объекта огорожена, а у памятника дежурят сотрудники полиции.

Ранее прошёл митинг против сноса монумента освободителям Риги, правоохранители задержали не менее шести активистов, сообщают местные СМИ. По данным портала Delfi, на территории возле памятника собрались около 50 человек, некоторые из них скандировали лозунг «Фашизм не пройдёт!», у части протестующих в руках были красные цветы.

Вечером во вторник драматичные события продолжились. Сообщается, что из числа протестующих полиция увезла с места проведения акции около 40 человек. По словам очевидцев, задерживали тех, кто пришёл с цветами, свечами, и даже тех, кто просто пел советские песни.

При этом ранее партии «Русский союз Латвии» власти столицы республики запретили проводить демонстрацию против сноса монумента в парке Победы, на которую ранее была подана заявка.

Как заявили в партии, «власти испугались» настолько, что не просто запретили митинг возле памятника, но и начали устанавливать ограждения, «чтобы физически люди не могли бы туда прийти».

Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям Риги после сноса будет уничтожен, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью.

Напомним, 10 мая городские муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные к памятнику освободителям Риги, а позже Рижская дума проголосовала за снос монумента. Это решение поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Во время своего обращения к жителям республики он назвал памятник «объектом российской пропаганды», который имеет «токсичное излучение» и который, по его мнению, следует демонтировать.

В МИД России назвали действия латвийских властей «вакханалией в отношении памятников», что не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и «провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Ничем иным, как кощунством и глумлением над священной памятью павших, такие действия назвать нельзя», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об инциденте с цветами, возложенными к памятнику освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

По её словам, это самый известный мемориал в Латвии и во всей Прибалтике, к которому 9 мая ежегодно приходят сотни тысяч жителей столицы, «чтобы отдать почести героям-освободителям».

Вандализм в Эстонии и Литве

Напомним, случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

Так, жители эстонской Нарвы до сих пор не могут смириться с действиями Таллина, который распорядился демонтировать памятник танку Т-34. Как сообщают СМИ, на его месте каждый день появляются новые цветы и композиции из свечей. Как сообщил Таллин, танк T-34 после демонтажа будет находиться в Эстонском военном музее.

«Мы не дадим России возможности использовать прошлое для того, чтобы сеять раскол у нас дома, — подчеркнула премьер-министр республики Кая Каллас. — Учитывая, как быстро растут в Нарве напряжение и неразбериха вокруг памятников, мы должны действовать быстро в интересах обеспечения общественного порядка и охраны внутренней безопасности… чтобы они (памятники. — RT) не успели посеять ещё больше розни и не бередили старые раны».

Каллас также сообщила, что братская могила павших во Второй мировой войне в Нарве «получит новое надгробие и останется тем местом, где можно достойно почтить память погибших».

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В свою очередь, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что Россия и её спецслужбы якобы хотят использовать памятники для нагнетания напряжённости в эстонском обществе.

«Мы не можем позволить себе внутреннего раскола. Эти монументы были созданы для восхваления повторной оккупации Эстонии, и им не может быть места в нашем публичном пространстве», — заявил он.

Позже эстонские власти сообщили, что, помимо танка T-34, «в разряд музейного имущества» перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

«Целью переноса военных монументов из публичного пространства Нарвы и Нарва-Йыэсуу было обеспечение внутренней безопасности, — сказал эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. — В контексте украинской войны (так на Западе называют спецоперацию России на Украине. — RT) эти монументы стали источником напряжения в обществе, поэтому в интересах общественного порядка их было необходимо быстро убрать».

Как сообщили в правительстве Эстонии, из публичного пространства Нарвы изъято уже шесть военных монументов советского времени. В частности, памятная табличка на братской могиле погибших в войну, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, «заменена на нейтральную».

Демонтаж памятника танку Т-34 в Эстонии

AP

© Sergei Grits

Напомним, рекомендации по сносу советских памятников подготовили и в Литве. Такие предписания сформулировал Департамент культурного наследия республики для муниципальных властей. Этот документ был подготовлен, поскольку в муниципалитетах возникли вопросы о процессе демонтажа советских мемориалов, говорится в сообщении ведомства.

Рост русофобии

Как отметил в беседе с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, демонтаж памятников советским воинам в Латвии и Эстонии, а также подобные намерения Литвы — это последние примеры того, как после начала спецоперации РФ в странах Прибалтики активизировались попытки «стереть российский след из истории и свидетельства значимости советского наследия».

«Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков простоял десятилетия независимости Латвии. И вдруг решается его снести, предпринимаются активные действия по его демонтажу. Случайность ли это? Конечно, нет. Сами латвийские власти признают, что триггером послужили украинские события, на фоне которых Рига решила ещё больше разжечь антироссийские настроения в стране, в том числе и за счёт сноса памятника в столице — главного символа советского наследия в Прибалтике», — заявил эксперт.

Межевич также отметил, что подобных «кощунственных действий» по отношению к советскому наследию со стороны властей не происходит больше нигде в Европе, кроме Прибалтики и Польши.

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«Я бы хотел отметить, что с подобными памятниками в других странах ЕС, например в Германии и Австрии, ничего подобного не происходит. И это при том, что у Москвы сейчас в целом непростые отношения, как с Берлином, Веной, так и с большинством других европейских столиц. Но таких шагов, как Латвия, Литва и Эстония, никто больше не предпринимает. За исключением ещё разве что Польши, которая тоже наращивает свою русофобию», — сказал он.

По мнению Межевича, в Прибалтике властями нагнетается истерия вокруг сноса советских памятников, чтобы отвлечь общество от внутренних проблем и консолидировать его.

«В балтийских странах наблюдается крайне сложная экономическая ситуация, которая в последнее время усугубилась из-за роста цен на электроэнергию, отопление и как следствие — подорожания целого ряда продуктов. Пока неясно, как эти государства переживут зиму. Инфляция продолжает бить рекорды. И в этих невыгодных для себя условиях единственный способ удержаться на своих постах для властей Прибалтики — это столкнуть лбами общину русскую с прибалтами, а также лишить латвийцев истинных исторических памятников», — отметил эксперт.

В свою очередь, координатор Союза русских общин Европы, президент Института европейских исследований Александр Гапоненко заявил, что прибалтийские власти пытаются «бороться с материальными символами русских», в том числе и в Латвии.

«И они думают, что так они построят этнически чистое общество, в котором не будет инородцев. Они хотят ассимилировать русских и как коллективную идентичность уничтожить. Но это ошибочная точка зрения: с уничтожением памятников этнос не исчезает», — подчеркнул Гапоненко в комментарии RT.

По его словам, в Риге, Таллине и Вильнюсе заблуждаются, думая, что, ликвидировав объекты советского наследия, можно уничтожить память поколений.