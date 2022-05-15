Президент Латвии поддержал инициативу о сносе памятника освободителям Риги

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Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках обращения к жителям страны заявил о поддержке решения Рижской думы о демонтаже памятника освободителям Риги.
Президент Латвии поддержал инициативу о сносе памятника освободителям Риги
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его верное. Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства также анонсировал шествие «за освобождение Латвии от всяческого советского наследия» 20 мая.

Ранее сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

13 мая Рижская дума во время заседания проголосовала за снос постамента.

Следственный комитет России проанализирует законность одностороннего решения.

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