СК проанализирует решение властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги

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Следственный комитет России проанализирует законность одностороннего решения властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги. Об этом информирует пресс-служба СК.
СК проанализирует решение властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги
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В сообщении отмечается, что такие инициативы — очередной факт пренебрежения историей борьбы советского народа с фашизма.

«Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путём публичного осквернения символов воинской славы России», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

До этого общественный и политический деятель Латвии журналист Владимир Линдерман объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки.

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