«В Евросоюзе кризис управления»: Польша и Прибалтика увеличивают экспорт в Россию в обход санкций

По данным немецкой исследовательской группы Sentix, инвесторы всё хуже оценивают ситуацию в экономике еврозоны, а рецессия в регионе набирает силу. Эксперты во многом связывают это с последствиями антироссийских санкций. После отказа закупать энергосырьё у Москвы и продавать ей почти половину своих товаров ЕС столкнулся с резким повышением цен на энергию и волной банкротств. В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель по-прежнему утверждает, что ограничения против РФ работают, а власти Польши и Прибалтики призывают дополнительно ужесточить рестрикции. Впрочем, как выяснили американские аналитики, сами Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин не спешат соблюдать санкционный режим и активно увеличивают экспорт в Россию. По мнению специалистов, такое положение дел может говорить о кризисе управления в Евросоюзе.

Положение дел в экономике еврозоны вновь ухудшилось и стало самым тяжёлым за последние десять месяцев, считают европейские инвесторы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 4 сентября, докладе немецкой исследовательской группы Sentix.

Как показали результаты опроса, в начале осени 2023 года индекс текущей экономической ситуации в регионе опустился с -20,5 до -22 пунктов. Достигнутое значение стало самым низким с ноября 2022-го.

Специалисты Sentix утверждают, что нынешние цифры свидетельствуют о всё ещё продолжающейся рецессии в Европе. При этом особенно остро дела обстоят в Германии — крупнейшей экономике объединения.

«Мы фиксируем (в ФРГ. — RT) самые слабые конъюнктурные показатели с июля 2020 года, когда наблюдалось замедление экономики в результате первого локдауна из-за коронавируса. Также (состояние экономики. — RT) Германии заметно сказывается на экономике всей еврозоны. Рецессия прогрессирует», — отмечают авторы исследования.

Похожее заключение сделали аналитики компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка. Согласно совместному отчёту организаций, в августе 2023 года уровень деловой активности в производстве и сфере услуг еврозоны упал до трёхлетнего минимума, а Германия стала «больным человеком Европы». Таким термином принято обозначать государство, испытывающее продолжительный экономический или социальный кризис.

«Сектор услуг еврозоны, к сожалению, демонстрирует признаки спада активности, вторя низким показателям обрабатывающей промышленности... Учитывая значения индекса деловой активности по нашим прогнозам в плане ВВП на сегодняшний день, мы вынуждены прийти к выводу, что экономика еврозоны сократится на 0,2% в III квартале», — признал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.

Себе во вред

Пессимистичные оценки относительно перспектив экономики Европы в первую очередь связаны с высокими процентными ставками, которые тормозят развитие бизнеса, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по её словам, серьёзным вызовом для стран региона по-прежнему остаётся рост потребительских цен, вызванный последствиями коронавируса и антироссийских санкций.

Примечательно, что ещё в 2020 году уровень инфляции в еврозоне сохранялся около нулевой отметки, но уже в 2021-м стал резко подниматься и достиг 5%. Тогда вводимые на фоне COVID-19 карантинные ограничения привели к нарушению цепочек поставок и, как следствие, удорожанию многих товаров. В то же время для поддержки экономики региона Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал активно печатать деньги, но это только подстегнуло рост цен.

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Ситуация усугубилась в 2022-м, когда после введения санкций против Москвы и, в частности, сокращения закупок российских углеводородов Европа столкнулась с ажиотажным увеличением стоимости энергии. В результате уже к ноябрю инфляция в еврозоне ускорилась почти до 11% — самого высокого за всю историю объединения.

Для обуздания цен ЕЦБ стал поднимать базовую процентную ставку и к настоящему моменту довёл её до 4,25% годовых, хотя прежде на протяжении длительного периода удерживал значение около нуля. Традиционно за счёт такого ужесточения монетарной политики заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Действия ЕЦБ в конечном счёте позволили вернуть темпы роста цен к 5,3%, но показатель всё ещё заметно превышает целевую отметку ЕЦБ 2%, а резкое повышение стоимости займов стало ударом для промышленности и бизнеса ЕС. Так, по данным Евростата, с начала 2022 года в регионе непрерывно увеличивается количество заявлений о банкротствах, и к середине 2023-го показатель достиг рекордного уровня за всё время наблюдений.

«Одним из факторов рецессии стал отказ от дешёвого российского газа, поскольку Европа пока не может заместить его дорогим СПГ, а развитие возобновляемой энергетики идёт медленно, да и она не всегда себя экономически оправдывает. При этом пока ЕЦБ не вернётся к снижению процентных ставок, рецессия в еврозоне будет продолжаться», — уверена Наталья Мильчакова.

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Помимо дорогих кредитов и энергоресурсов, дополнительными проблемами для ряда компаний в Евросоюзе обернулась потеря крупного рынка сбыта в лице России. Таким мнением в разговоре с RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В рамках санкционной политики ЕС заблокировал больше половины своего экспорта в РФ, что в итоге «вернулось Европе бумерангом», отметил эксперт.

«В политическом плане среди властей прослеживается глубока некомпетентность. Ведь многие решения принимались впопыхах, в каком-то политическом угаре, а экономические последствия никто не просчитывал. В результате экономика Германии серьёзно замедлилась, и эксперты пока не видят причин для её ускорения. Для еврозоны это тревожный знак, так как ФРГ производит около 21,5% всего ВВП ЕС», — подчеркнул Оленченко.

Ошибочный расчёт

Всего после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз ввёл в отношении Москвы уже 11 пакетов санкций. На этом фоне изначально ряд аналитиков прогнозировали обвал российской экономики в 2022 году на 10—25%. Однако реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, уже в 2023 году ВВП России может увеличиться более чем на 2% и полностью отыграть прошлогодние потери. Об этом ранее заявил президент страны Владимир Путин.

«Антироссийские санкции — это лишь средство. А цель, как декларируют сами западные руководители, — прямая цитата — «заставить страдать» наших граждан… тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчёт не оправдался — российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», — подчеркнул глава государства.

Более того, в условиях беспрецедентных санкций Россия сумела не только справиться с вызовами лучше ожиданий, но и обойти Германию в рейтинге крупнейших экономик по паритету покупательной способности, став пятой в мире и первой в Европе. Такой вывод следует из материалов Всемирного банка.

РИА Новости

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«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьётся. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис, а своим гражданам говорят, что виноваты во всём русские», — отмечал Владимир Путин.

Треск солидарности

Хотя российская экономика уже вышла на траекторию роста, а европейская всё глубже погружается в рецессию, власти ЕС по-прежнему заявляют об эффективности введённых санкций. Например, глава евродипломатии Жозеп Боррель убеждён, что рестрикции работают, а обратные утверждения не соответствуют действительности.

«По сравнению с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России уже было прекращено в 2022 году — это беспрецедентный разрыв связей... За год они (санкции. — RT) уже существенно ограничили возможности Москвы, вызвав финансовую напряжённость, отрезав страну от ключевых рынков и значительно ухудшив промышленный и технологический потенциал», — считает Боррель.

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Более того, по его словам, Евросоюз видит необходимость в принятии дополнительных мер против обхода санкций и с этой целью активизирует взаимодействие с третьими странами. Усилить давление на Москву даже в ущерб самой Европе активно призывают и прибалтийские государства. Об этом ещё в декабре заявлял премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с главами правительств Литвы и Эстонии.

«Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от этих санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении РФ и Белоруссии. Мы на собственном примере показали, что не надо бояться и что важнее поддержать Украину, а не думать о кратковременном благе, оставляя какие-то связи с РФ открытыми», — подчеркнул латвийский премьер.

С аналогичным призывом выступает и руководство Польши. В июле президент страны Анджей Дуда в совместной декларации с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил о важности «постоянного усиления индивидуальных и секторальных санкций против России», пишет ТАСС.

Впрочем, несмотря на всю антироссийскую риторику, сама Варшава вместе с Вильнюсом, Ригой и Таллином не спешат выполнять уже введённые Евросоюзом рестрикции. Так, если ещё весной 2022 года непосредственно после объявления об ограничениях все четыре страны резко сократили экспорт товаров в Россию, то уже в начале 2023-го поставки полностью вернулись на досанкционный уровень, а в случае Литвы — даже превысили его. Внимание на это обратили эксперты американского Института международных финансов (IIF).

AP

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«Страны Балтии — очаг прямого и непрямого экспорта в Россию через Центральную Азию. Они заявляют, что не могут сократить его объёмы ввиду географической близости и всех вытекающих из этого торговых связей, но, опять же, посмотрите на Финляндию (которая действительно соблюдает санкционный режим и сокращает поставки в Россию. — RT). Безобразие», — написал главный экономист IIF Робин Брукс в Twitter.

По его словам, точно такую схему использует и Польша. Согласно оценке IIF, сегодня Варшава продаёт странам Центральной Азии больше товаров, чем Москве, но в конечном итоге основная часть этой продукции всё равно попадает в Россию.

«В Евросоюзе кризис управления. В отличие от ядра ЕС (Германии, Франции и Швеции. — RT) Польша и страны Балтии много экспортируют в Россию... Никакой солидарности. Никаких моральных принципов. Лишь погоня за прибылью», — подчеркнул Брукс.

Такая поддержка европейской солидарности лишь на словах и стремление ставить собственные интересы во главу угла уже стало «традиционной политикой» властей Прибалтики и Польши, считает Владимир Оленченко. По его словам, с политической точки зрения Евросоюз становится всё менее управляемым, однако руководство объединения не только игнорируют эту проблему, но и призывает к ещё большему расширению ЕС. Впрочем, с учётом текущих тенденций количество желающих участвовать в подобном партнёрстве, напротив, может поубавиться, уверен эксперт.

«Если добавить к нынешнему союзу ещё десять стран с хилой экономикой, как того хочет Боррель, то ситуация будет совсем кризисной. Часть членов могут попросту перестать перечислять деньги в бюджет ЕС, такой прецедент уже был. Кризис в управлении может привести к выходу части стран из союза. Для решения проблемы нужны сильные лидеры и политическая воля стран, но пока у Евросоюза нет ни того, ни другого, поэтому кризис будет продолжаться», — заключил Оленченко.