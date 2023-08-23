ERR: частично принадлежащая мужу Каллас компания продолжает перевозки в Россию

Эстонская транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики Каи Каллас, продолжает деятельность в направлении России, сообщает ERR.

Как отмечает телерадиокомпания, генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг на прошлой неделе сказал, что перевозок в Россию у компании почти нет, но она полностью не прекратила их, а машины «теперь едут в страны Балтии, Скандинавию, Польшу».

Крааг не стал комментировать кадровую политику предприятия и обязанности сотрудников, когда ему задали вопрос, для чего в компании работает «отдельный логист по России».

Вместе с этим в материале упоминается заявление Каллас о том, что «с Россией не должны вестись никакие деловые отношения».

В мае Кая Каллас сообщила, что ей приходится умолять местные компании отказаться от теневой торговли с Россией.