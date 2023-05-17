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Премьер Эстонии заявила, что умоляет компании отказаться от теневой торговли с Россией

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Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что ей приходится умолять местные компании отказаться от теневой торговли с Россией.
Премьер Эстонии заявила, что умоляет компании отказаться от теневой торговли с Россией
  • AP

По её словам, выгодная торговля с Россией привлекает компании из Прибалтики.

«Премьер Эстонии сказала, что ей приходится умолять местные компании найти нравственные ориентиры и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к подсанкционным товарам», — говорится в заявлении.

Ранее журналист издания Le Figaro Ален Барлюэ заявил, что россияне успешно обходят западные санкции с помощью находчивости.

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