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Le Figaro: Россия обходит западные санкции с помощью смекалки

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Россияне успешно обходят западные санкции с помощью находчивости. Об этом заявил журналист издания Le Figaro Ален Барлюэ.
Le Figaro: Россия обходит западные санкции с помощью смекалки
  • РИА Новости

В тексте утверждается, что автор посетил Крым и Санкт-Петербург, чтобы оценить возможный дефицит товаров.

«Внутреннее производство и новые поставщики из азиатских стран не позволяют введённым западными государствами санкциям спровоцировать в России дефицит продуктов потребления или комплектующих для промышленности», — говорится в заявлении.

Барлюэ подчёркивает, что россияне с помощью находчивости успешно обходят введённые странами Запада ограничения.

В качестве примера журналист рассказал историю бизнесмена Сергея Кулика, чья фирма занимается устрицами и мидиями. В настоящее время он закупает необходимое оборудование через Тунис и Турцию вместо прямых поставок из Франции и Ирландии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.

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