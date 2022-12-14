Боррель: от расследования коррупционного скандала в Европарламенте «зависит репутация ЕС»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что репутация Евросоюза на международной арене зависит от расследования коррупционного скандала в Европарламенте.

Об этом он заявил, выступая в среду, 14 декабря, в Брюсселе на форуме по правам человека, сообщает РИА Новости.

«То, что произошло в Европейском парламенте… мы не должны это скрывать, напротив, надо показать, как это серьёзно, как серьёзно это по отношению к нашей политической системе», — сказал глава дипломатии ЕС.

Отмечается, что власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, на прошлой неделе провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Наш внешний авторитет зависит от того, как мы решим эту ситуацию», — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что полиция конфисковала €1,58 млн после обысков в ЕП по делу о коррупции.