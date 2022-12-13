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Le Soir: полиция конфисковала €1,58 млн после обысков в ЕП по делу о коррупции

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Полиция изъяла €1,58 млн наличными во время обысков у бывшего депутата Европарламента Антонио Панцери и вице-председателя ЕП Евы Кайли, пишет газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Издание также опубликовало фотографию денег.
Le Soir: полиция конфисковала €1,58 млн после обысков в ЕП по делу о коррупции
  • AFP
  • © Marc Dossmann / EUROPEAN UNION

«Во время обыска в брюссельском доме Пьера Антонио Панцери следователи федеральной судебной полиции обнаружили около €600 тыс. Добавив к этому деньги, найденные во владении отца Евы Кайли и в брюссельском доме последней и её компаньона Франческо Джорджи, обширное расследование выявило более полутора миллионов евро», — говорится в статье.

Сама Ева Кайли через своего адвоката Михалиса Димитракопулоса заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против неё бельгийским правительством.

Власти Греции заморозили активы Кайли, подозреваемой в коррупции. 

Аресту также подлежат активы родственников вице-президента.

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