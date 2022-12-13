Le Soir: полиция конфисковала €1,58 млн после обысков в ЕП по делу о коррупции
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«Во время обыска в брюссельском доме Пьера Антонио Панцери следователи федеральной судебной полиции обнаружили около €600 тыс. Добавив к этому деньги, найденные во владении отца Евы Кайли и в брюссельском доме последней и её компаньона Франческо Джорджи, обширное расследование выявило более полутора миллионов евро», — говорится в статье.
Сама Ева Кайли через своего адвоката Михалиса Димитракопулоса заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против неё бельгийским правительством.
Власти Греции заморозили активы Кайли, подозреваемой в коррупции.
Аресту также подлежат активы родственников вице-президента.