Вице-президент ЕП Кайли отвергла обвинения в коррупции
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Об этом сообщает телеканал Open.
«Её позиция заключается в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к финансированию из Катара», — цитирует адвоката РИА Новости.
Димитракопулос также отметил, что Кайли опровергла сообщения, что прятала деньги в детской кровати.
Ранее в СМИ появилась информация, что в детской кровати были найдены €150 тыс.
Власти Греции заморозили активы Кайли, подозреваемой в коррупции.
Аресту также подлежат активы родственников вице-президента.