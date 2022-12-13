Вице-президент ЕП Кайли отвергла обвинения в коррупции

Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли через своего адвоката Михалиса Димитракопулоса заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против неё бельгийским правительством.

Об этом сообщает телеканал Open.

«Её позиция заключается в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к финансированию из Катара», — цитирует адвоката РИА Новости.

Димитракопулос также отметил, что Кайли опровергла сообщения, что прятала деньги в детской кровати.

Ранее в СМИ появилась информация, что в детской кровати были найдены €150 тыс.

Власти Греции заморозили активы Кайли, подозреваемой в коррупции.

Аресту также подлежат активы родственников вице-президента.