Власти Греции заморозили активы вице-президента ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции
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Об этом сообщает ATP.
«Греция заморозила все активы вице-президента Европарламента Евы Кайли после обвинений во взяточничестве, связанных с Катаром», — сказано в сообщении.
Как передаёт РИА Новости, глава управления по борьбе с отмыванием денег Греции Харалампос Вурлиотис заявил, что аресту также подлежат активы родственников вице-президента.
9 декабря Кайли задержали в Брюсселе по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу — 2022.