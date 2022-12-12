Власти Греции заморозили активы вице-президента ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции

Правительство Греции заморозило активы вице-президента Европейского парламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции.

Об этом сообщает ATP.

«Греция заморозила все активы вице-президента Европарламента Евы Кайли после обвинений во взяточничестве, связанных с Катаром», — сказано в сообщении.

Как передаёт РИА Новости, глава управления по борьбе с отмыванием денег Греции Харалампос Вурлиотис заявил, что аресту также подлежат активы родственников вице-президента.

9 декабря Кайли задержали в Брюсселе по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу — 2022.