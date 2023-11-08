В случае принятия Украины и Молдавии в ЕС они быстро «обескровят» и «обезжирят» Европу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, новые страны, став членами ЕС, на десятилетия перейдут на «прямое кормление» европейских стран.

«Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз», — написал Медведев в Telegram.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что США и Запад готовы пообещать Украине что угодно для затягивания конфликта с Россией.