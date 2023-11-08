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Глава ЕК: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведения реформ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.
Глава ЕК: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведения реформ
  • РИА Новости

«Сроки зависят от реформ», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, сроки присоединения Украины будут зависеть от так называемого членства по заслугам, добавила фон дер Ляйен.

Еврочиновница отметила, что как только Европейский совет примет формальное решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, они начнутся незамедлительно.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

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