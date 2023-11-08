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ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

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Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.
ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС
  • AP

Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте ЕК в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы приняли наш пакет мер по расширению на 2023 год, рекомендующий начать переговоры с Украиной и Молдовой», — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg писал, что Еврокомиссия 7 ноября издаст рекомендацию начать переговоры о принятии Украины в Европейский союз после завершения ею реформ, а также принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, о «деолигархизации» и лоббировании.

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