Bloomberg: ЕК 7 ноября порекомендует начать переговоры о принятии Украины в ЕС

Еврокомиссия 7 ноября издаст рекомендацию начать переговоры о принятии Украины в Европейский союз.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы, с которыми журналистам удалось ознакомиться.

В сообщении говорится, что ЕК, вероятно, будет рекомендовать странам — участницам ЕС начать официальные переговоры о принятии Украины после завершения ею реформ, а также принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, о «деолигархизации» и лоббировании.

Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия 8 ноября планирует опубликовать отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в Европейский союз.