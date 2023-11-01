Politico: ЕК 8 ноября опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС

Еврокомиссия 8 ноября планирует опубликовать отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в Европейский союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Комиссия опубликует свой отчёт о прогрессе Украины и других стремящихся к вступлению в ЕС членов 8 ноября», — говорится в публикации.

Отмечается, что ЕК в своём отчёте рекомендует начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной и Молдавией.

По данным источников, переговоры начнутся при условии некоторых оговорок, включая вопросы создания независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализации антикоррупционных мер.

Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.