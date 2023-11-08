Азаров: Запад пообещает Украине что угодно для продолжения конфликта с Россией
- РИА Новости
Так он прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии начать диалог о присоединении Украины к Евросоюзу.
«Руководители... ведущих европейских стран действуют в русле политики американцев: как можно дольше продолжать конфликт Украины с Россией... потому что это ослабляет Россию... В угоду этой позиции они готовы обещать что угодно», — сказал Азаров РИА Новости.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.
Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.