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Евродепутат осудил рекомендацию ЕК начать диалог о вступлении Украины в ЕС

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Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.
Евродепутат осудил рекомендацию ЕК начать диалог о вступлении Украины в ЕС
  • РИА Новости

«Никаких выборов. Никакой оппозиции. Никакой свободы прессы. Никакой свободы вероисповедания. Работающие на фермах дети. Торговля детьми. Совершение военных преступлений. ЕС: «Да, Украина готова к переговорам о вступлении», — написал он в соцсети Х.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.

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