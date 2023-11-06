«Отменить Зеленского»: почему на Западе отмечают снижение боевого духа украинцев

На Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в военном противостоянии с ВС РФ, пишет The New York Times, делая такой вывод на основе соцопросов украинцев. По мнению журналистов, за тенденцией к пессимизму во многом стоят «неоправданные ожидания насчёт успеха летней военной кампании». Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и значительного прорыва у украинских военных, скорее всего, не будет. По мнению экспертов, сообщения в западных СМИ и высказывания Залужного говорят о том, что Владимира Зеленского «постепенно сливают».

На Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в противостоянии с ВС РФ, пишут журналисты The New York Times, делая такой вывод на основе соцопросов украинцев.

«Как следует из данных соцопросов и интервью, с учётом того, что армия Украины увязла в траншеях по всему фронту, а поставки вооружений от союзников, по ощущениям, пришли слишком поздно и теперь начинают сокращаться, украинцы всё пессимистичнее оценивают перспективы скорой победы», — говорится в материале NYT.

Отмечается также, что надежда (на быструю победу. — RT), «служившая Украине опорой в её борьбе с намного превосходящим по силе врагом», уже не так сильна, а боевой дух, преобладавший в первые дни конфликта, «начинает угасать».

По словам журналистов, тенденция усиления пессимизма во многом обусловлена «неоправданными ожиданиями насчёт успеха летней военной кампании». Кроме того, многие украинцы обеспокоены «политизацией вопроса» предоставления военной помощи в США, Словакии, Польше и других странах.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и вряд ли стоит ожидать от ВСУ прорыва. Генерал считает, что для выхода из сложившейся патовой ситуации Украине потребуется колоссальный технологический скачок. «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — пришёл к выводу Залужный.

По его мнению, отсутствие успехов ВСУ связано в том числе с тем, что Запад отсрочил поставку Украине танков и ракет большой дальности, тем самым дав России возможность перегруппировать силы и укрепить свою оборону. По словам Залужного, ряд боевых систем были для ВСУ «актуальнее всего в прошлом году, но поступили только в текущем».

«Аналогичным образом истребители F-16, ожидаемые в следующем году, стали теперь менее полезными... Отчасти потому что Россия усовершенствовала свои средства ПВО — экспериментальная версия ЗРК С-400 способна доставать дальше города Днепра», — считает он.

Однако главной причиной затруднительного положения Украины, по мнению Залужного, являются не задержки поставок оружия, а то, что с помощью оружия прошлого поколения и устаревших методов «победить в этой войне невозможно». При этом нет никаких признаков того, что в ближайшее время Украину ожидает технологический прорыв, будь то в области дронов или радиоэлектронной борьбы, признал главком.

Главком ВСУ Валерий Залужный

Legion-Media

© Yuliia Ovsiannikova / Avalon

4 ноября во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский выразил несогласие с мнением главкома ВСУ о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик. По его мнению, на Украине «люди устали» в целом от сложившейся военной обстановки, однако, как считает Зеленский, «это не патовая ситуация».

Как отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT, судя по «нервной реакции» Зеленского на слова главкома, в его офисе понимают, что именно он «предлагается в качестве той фигуры, на которую будет возложена вся ответственность» за провал ВСУ на поле боя. Эксперт отметил, что сказанное для The Economist Залужным многие трактуют как признание поражения.

«Соответственно, из этого вытекает другой вопрос: «Кто будет за это отвечать?» Я думаю, чтобы опередить этот вопрос, Залужный предлагает кандидатуру Зеленского. То ли по своему хотению, то ли ему посоветовали из США назвать в качестве ответственного, грубо говоря, козла отпущения, Зеленского», — считает Оленченко.

«Выйдут на столкновение»

Напомним, именно Валерия Залужного западные СМИ прочат на место Зеленского в ситуации, когда «война на истощение» приведёт к разочарованию в стране и сделает вероятной смену руководства Украины. Ещё в августе 2022 года, ссылаясь на свои источники, немецкое издание Bild сообщило, что главнокомандующий ВСУ может стать «преемником» Зеленского, поскольку первый якобы «подарил надежду» Украине, а также стал «героем не только для солдат, но и для большой части населения». При этом сам Зеленский не в восторге от слухов, что Залужный может занять его место на посту президента, отмечают журналисты.

«Действующего главу государства Зеленского не очень радуют слухи о том, что однажды он (Залужный. — RT) может въехать в президентский дворец», — говорится в материале под названием «Валерий могучий».

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила 12 апреля нынешнего года о росте напряжённости между офисом Зеленского и Залужным, которого некоторые в Киеве считают «политической угрозой» действующему киевскому режиму.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленскому предстоит бороться с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Залужным за власть. «Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра», — заявил он на своём YouTube-канале.

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По мнению Соскина, Зеленского ожидает сценарий многих госпереворотов прошлого века, когда главнокомандующий армией в ходе конфликта убирает президента с политического поля. Позднее, 5 ноября, он признал, что на Украине был осуществлён «антиконституционный переворот», который, по его мнению, привёл к узурпации власти.

«Верховный совет разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, фракция Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается», — считает Соскин.

По его словам, за нарушение Конституции по части выборов, введение военного положения и преступления киевского режима против собственных граждан Зеленскому должны объявить импичмент, однако такой сценарий не будет реализован, поскольку Украина стала «стационарным бандитом».

«Больше не нужен Западу»

Как отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, сообщения в западных СМИ и высказывания действующих и бывших украинских чиновников свидетельствуют о том, что Зеленского «постепенно сливают».

«Он больше не нужен Западу, там хотят «отменить» Зеленского, поскольку его поведение в последние недели отличается абсолютной неадекватностью. Оказывающие киевскому режиму военную и финансовую помощь США рискуют сильно увязнуть на Ближнем Востоке, и тогда прежние объёмы поддержки со стороны Вашингтона Киеву окажутся под угрозой. Да и европейцы устают от постоянных попрошаек режима Зеленского. Примеру Словакии, уже отказавшейся поставлять вооружения на Украину, могут последовать и другие страны Европы, которым уже надоедает поддерживать Украину в ущерб своей собственной экономике», — сказал Камкин.

Однако, несмотря на такую «усталость», страны ЕС и Великобритания продолжают выделять деньги на нужды Киева, а также обучать украинских военнослужащих, напомнил эксперт.

«Украинский вопрос просто так с повестки дня не уйдёт. Кого американцы и захотят слить, так это не саму Украину, а именно Зеленского. Вполне возможно, что США и их союзники просто не будут препятствовать подготовке госпереворота, который могут устроить представители украинского генералитета. При этом и Залужный, и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и поэтому будут ставить перед собой задачу максимально сохранить свои финансовые и политические активы в условиях сдачи Зеленского и его ближайшего окружения», — считает Камкин.

Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

По словам эксперта, вскоре мир может увидеть борьбу за власть на Украине и то, как самые оголтелые сторонники силового решения ситуации в стране «будут драться за кресло президента».

«Не только на Западе, но и в Киеве видят, что Зеленский промахивается постоянно. А меньший оптимизм западных стран в отношении Зеленского, как и самих украинцев, — это прежде всего удар по его позициям. Поэтому желающих вцепиться в глотку умирающему льву будет вполне достаточно. Место Зеленского скорее займёт человек из военного, силового блока, который имеет реальную власть, а не номинальную. Это может быть как Залужный, так и Буданов», — предположил Камкин.

Схожего мнения относительно кандидатуры Залужного придерживается и профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его словам, и на Западе, и в Киеве уловили, что Зеленский «стал абсолютно токсичным».

«И это является безусловным фактом. Однако такая ситуация не означает, что западные элиты готовы значительно сократить поддержку Украины. Они готовы свести на нет поддержку Зеленского и его команды, поскольку они слишком наглые, слишком коррумпированные, неэффективные и сделали слишком большую ставку на информационные манипуляции западными элитами, что не понравилось Западу», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Что же касается украинского общественного мнения, Евстафьев считает, что в данном случае речь идёт о разочаровании неэффективностью киевской власти.

«Киев обещал уже к началу-середине осени войти в Крым, но не вошёл. Обещал разгромить русских, но не разгромил. Главные претензии украинского общества к своей власти заключаются не в том, что война не заканчивается, а в том, что ВСУ плохо воюют против ВС РФ», — пояснил аналитик.

Евстафьев также считает наиболее перспективной фигуру Залужного на смену Зеленскому, поскольку военком — не самостоятельное политическое лицо, а человек, имеющий тесные связи с Западом.

«После Зеленского и Ермака руководить Украиной может кто угодно. Это может быть человек без образования, клоун из цирка или актёр провинциального театра. Потому что главный принцип, которым будут руководствоваться западники — а именно они будут решать в итоге, кому предстоит занять кресло Зеленского, — это максимальная несамостоятельность, полная зависимость от Запада», — заключил эксперт.