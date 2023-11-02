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Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик.
Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик
  • РИА Новости

Он прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик.

«Нет, он не зашёл в тупик», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Россия последовательно продолжает проведение СВО. 

Представитель Кремля добавил, что все поставленные цели должны быть выполнены.

Также Песков заявил, что киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя — это абсурд.

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