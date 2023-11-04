Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
- AP
Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация», — цитирует Зеленского ТАСС.
Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик.