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Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

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Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о том, что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.
Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
  • AP

Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашёл в тупик.

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