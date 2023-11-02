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Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления
  • РИА Новости

Депутат считает, что своим заявлением командующий признаёт «полный провал контрнаступления».

«Попытки оправдать этот провал он видит в том, что натовское оружие сегодня проигрывает российскому. И возможность для «перелома» — это очередная просьба в поставках оружия. Больше вряд ли что может оправдать такое заявление руководителя Вооружённых сил Украины», — отметил Чепа.

Он добавил, что данное заявление главкома ВСУ говорит о безуспешности и бесперспективности политики, проводимой сегодняшним режимом на Украине.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом он добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок.

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