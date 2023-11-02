Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления
- РИА Новости
Депутат считает, что своим заявлением командующий признаёт «полный провал контрнаступления».
«Попытки оправдать этот провал он видит в том, что натовское оружие сегодня проигрывает российскому. И возможность для «перелома» — это очередная просьба в поставках оружия. Больше вряд ли что может оправдать такое заявление руководителя Вооружённых сил Украины», — отметил Чепа.
Он добавил, что данное заявление главкома ВСУ говорит о безуспешности и бесперспективности политики, проводимой сегодняшним режимом на Украине.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
При этом он добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок.