Политолог: Залужный предложил кандидатуру Зеленского в качестве «козла отпущения»
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Собеседник RT отметил, что сказанное для The Economist Залужным многие трактуют как признание поражения.
«Соответственно, из этого вытекает другой вопрос: «Кто будет за это отвечать?» Я думаю, чтобы опередить этот вопрос, Залужный предлагает кандидатуру Зеленского. То ли по своему хотению, то ли ему посоветовали из США назвать в качестве ответственного, грубо говоря, козла отпущения, Зеленского», — считает Оленченко.
Он уверен, что подобное понимание есть и в администрации Зеленского.
«Судя по их нервной реакции, они понимают, что Зеленский предлагается в качестве той фигуры, на которую будет возложена вся ответственность… Когда мы говорим «Зеленский», надо иметь в виду и его команду. Они не очень хотят выступать в качестве главного ответственного лица», — добавил политолог.
Он также отметил, что Украина действительно зашла в тупик «в широком смысле этого слова».
«Не только на поле боя, но и в экономической политике, во внутренней политике, во взаимоотношениях с оппозицией, в подавлении инакомыслия. И дальше, видимо, продолжать нельзя, иначе произойдут какие-то внутренние протестные выступления, я так думаю. С тем, чтобы этого не допустить, видимо, решают уже сейчас сменить команду», — пояснил Оленченко.
По его мнению, своим заявлением Залужный показал, «что он не с Зеленским».
«Смысл в том, что раскол назрел, стал очевидным и, безусловно, будет продолжаться, получив конкретное выражение», —заключил собеседник RT.
Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist является обращением к США из-за бездействия Владимира Зеленского.