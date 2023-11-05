Политолог: Залужный предложил кандидатуру Зеленского в качестве «козла отпущения»

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса о том, что главком армии Украины Валерий Залужный с помощью статьи для журнала The Economist обратился к США из-за бездействия Владимира Зеленского.

Собеседник RT отметил, что сказанное для The Economist Залужным многие трактуют как признание поражения.

«Соответственно, из этого вытекает другой вопрос: «Кто будет за это отвечать?» Я думаю, чтобы опередить этот вопрос, Залужный предлагает кандидатуру Зеленского. То ли по своему хотению, то ли ему посоветовали из США назвать в качестве ответственного, грубо говоря, козла отпущения, Зеленского», — считает Оленченко.

Он уверен, что подобное понимание есть и в администрации Зеленского.

«Судя по их нервной реакции, они понимают, что Зеленский предлагается в качестве той фигуры, на которую будет возложена вся ответственность… Когда мы говорим «Зеленский», надо иметь в виду и его команду. Они не очень хотят выступать в качестве главного ответственного лица», — добавил политолог.

Он также отметил, что Украина действительно зашла в тупик «в широком смысле этого слова».

«Не только на поле боя, но и в экономической политике, во внутренней политике, во взаимоотношениях с оппозицией, в подавлении инакомыслия. И дальше, видимо, продолжать нельзя, иначе произойдут какие-то внутренние протестные выступления, я так думаю. С тем, чтобы этого не допустить, видимо, решают уже сейчас сменить команду», — пояснил Оленченко.

По его мнению, своим заявлением Залужный показал, «что он не с Зеленским».

«Смысл в том, что раскол назрел, стал очевидным и, безусловно, будет продолжаться, получив конкретное выражение», —заключил собеседник RT.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist является обращением к США из-за бездействия Владимира Зеленского.