Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
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«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос», — сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».
Он отметил, что если военных не слышат в офисе президента, то должны хотя бы услышать в Белом доме.
По его словам, данная статья является сигналом о помощи от армии Украины, которая просит Запад найти рычаги давления на украинское руководство.
Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.