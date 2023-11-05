RT в Telegram
Подпишись

Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

Короткая ссылка
Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist является обращением к США из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
  • Gettyimages.ru

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос», — сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

Он отметил, что если военных не слышат в офисе президента, то должны хотя бы услышать в Белом доме.

По его словам, данная статья является сигналом о помощи от армии Украины, которая просит Запад найти рычаги давления на украинское руководство.

Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить