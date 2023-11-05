Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist является обращением к США из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос», — сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

Он отметил, что если военных не слышат в офисе президента, то должны хотя бы услышать в Белом доме.

По его словам, данная статья является сигналом о помощи от армии Украины, которая просит Запад найти рычаги давления на украинское руководство.

Ранее Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.