Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил о государственном перевороте в стране.

«Осуществлён антиконституционный переворот. Верховный Совет разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, — фракция Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Соскина, происходящее является узурпацией власти. Он назвал офис президента Украины простой «канцелярией», которая незаконно ограничивает украинцев в их правах.

Экс-советник Кучмы заявил, что за нарушение конституции по части выборов, введение военного положения и преступления киевского режима против собственных граждан Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, но этого не будет, так как Украина стала «стационарным бандитом».

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* ранее признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над российской армией.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.