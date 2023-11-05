RT в Telegram
Подпишись

Экс-советник Кучмы Соскин сообщил о госперевороте на Украине

Короткая ссылка
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил о государственном перевороте в стране.

«Осуществлён антиконституционный переворот. Верховный Совет разгромлен, фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, — фракция  Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Соскина, происходящее является узурпацией власти. Он назвал офис президента Украины простой «канцелярией», которая незаконно ограничивает украинцев в их правах.

Экс-советник Кучмы заявил, что за нарушение конституции по части выборов, введение военного положения и преступления киевского режима против собственных граждан Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, но этого не будет, так как Украина стала «стационарным бандитом».

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* ранее признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над российской армией.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить