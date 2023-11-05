Арестович признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* признался, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над российской армией.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично... Я создал иллюзию... Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — заявил он в соцсетях.

По словам Арестовича, без изменения нынешней госполитики власти Украины вынуждены будут подписать аналог Минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву давно пора понять, что разговоры о его победе на поле боя абсурдны.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.